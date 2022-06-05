https://ria.ru/20220605/ucheniya-1793323230.html
Япония и США провели учения по реагированию на пуски баллистических ракет
Япония и США провели учения по реагированию на пуски баллистических ракет - РИА Новости, 05.06.2022
Япония и США провели учения по реагированию на пуски баллистических ракет
Силы самообороны Японии и военнослужащие США на фоне последний испытаний баллистических ракет КНДР провели совместные учения по реагированию на ракетные пуски. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T20:08
2022-06-05T20:08
2022-06-05T20:45
в мире
япония
японское море
южная корея
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793325247_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_01465da9537ade90ea8fd757f90e4575.jpg
ТОКИО, 5 июн – РИА Новости. Силы самообороны Японии и военнослужащие США на фоне последний испытаний баллистических ракет КНДР провели совместные учения по реагированию на ракетные пуски.Отмечается, что стороны намерены продолжать взаимодействие для "обеспечения защиты Японии и мира, стабильности в регионе".В воскресенье объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея провела пуск восьми баллистических ракет малой дальности как минимум из двух мест в сторону Японского моря.В свою очередь, министр обороны Японии заявил, что КНДР произвела пуск не менее шести ракет, дальность их полета составила от 300 до 400 километров, а максимальная высота полета – от 50 до 100 километров. Японские военные также полагают, что среди выпущенных ракет были снаряды с изменяемой траекторией полета.К настоящему времени сообщений об ущербе воздушным и морским судам не поступало.Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия. Последний раз КНДР произвела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря утром 25 мая. Первая из ракет, предположительно, являлась межконтинентальной баллистической ракетой.
https://ria.ru/20220604/baltops-1793157544.html
япония
японское море
южная корея
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793325247_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_59779b87fcc4adeddbc58da3db9c59fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, японское море, южная корея, сша
20:08 05.06.2022 (обновлено: 20:45 05.06.2022)
Япония и США провели учения по реагированию на пуски баллистических ракет
Американские и японские военнослужащие провели учения по реагированию на ракетные пуски
ТОКИО, 5 июн – РИА Новости. Силы самообороны Японии и военнослужащие США на фоне последний испытаний баллистических ракет КНДР провели совместные учения по реагированию на ракетные пуски.
"На фоне усугубляющейся ситуации по безопасности, включая продолжающиеся пуски баллистических ракет Северной Кореей, силы самообороны и военные США провели в воскресенье, 5 июня, совместные учения по реагированию на ракетные пуски. В ходе учений была подтверждена высокая готовность японских сил самообороны и американских военных в рамках японо-американского альянса, а также серьезное намерение и тесное сотрудничество по противодействию угрозам с применением баллистических ракет", - говорится в заявлении объединенного комитета начальников штабов японских сил самообороны.
Отмечается, что стороны намерены продолжать взаимодействие для "обеспечения защиты Японии
и мира, стабильности в регионе".
В воскресенье объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи
сообщил, что Северная Корея провела пуск восьми баллистических ракет малой дальности как минимум из двух мест в сторону Японского моря
.
В свою очередь, министр обороны Японии заявил, что КНДР произвела пуск не менее шести ракет, дальность их полета составила от 300 до 400 километров, а максимальная высота полета – от 50 до 100 километров. Японские военные также полагают, что среди выпущенных ракет были снаряды с изменяемой траекторией полета.
К настоящему времени сообщений об ущербе воздушным и морским судам не поступало.
Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия. Последний раз КНДР произвела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря утром 25 мая. Первая из ракет, предположительно, являлась межконтинентальной баллистической ракетой.