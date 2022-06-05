https://ria.ru/20220605/ucheniya-1793323230.html

Япония и США провели учения по реагированию на пуски баллистических ракет

Япония и США провели учения по реагированию на пуски баллистических ракет - РИА Новости, 05.06.2022

Япония и США провели учения по реагированию на пуски баллистических ракет

Силы самообороны Японии и военнослужащие США на фоне последний испытаний баллистических ракет КНДР провели совместные учения по реагированию на ракетные пуски. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T20:08

2022-06-05T20:08

2022-06-05T20:45

в мире

япония

японское море

южная корея

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793325247_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_01465da9537ade90ea8fd757f90e4575.jpg

ТОКИО, 5 июн – РИА Новости. Силы самообороны Японии и военнослужащие США на фоне последний испытаний баллистических ракет КНДР провели совместные учения по реагированию на ракетные пуски.Отмечается, что стороны намерены продолжать взаимодействие для "обеспечения защиты Японии и мира, стабильности в регионе".В воскресенье объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея провела пуск восьми баллистических ракет малой дальности как минимум из двух мест в сторону Японского моря.В свою очередь, министр обороны Японии заявил, что КНДР произвела пуск не менее шести ракет, дальность их полета составила от 300 до 400 километров, а максимальная высота полета – от 50 до 100 километров. Японские военные также полагают, что среди выпущенных ракет были снаряды с изменяемой траекторией полета.К настоящему времени сообщений об ущербе воздушным и морским судам не поступало.Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия. Последний раз КНДР произвела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря утром 25 мая. Первая из ракет, предположительно, являлась межконтинентальной баллистической ракетой.

https://ria.ru/20220604/baltops-1793157544.html

япония

японское море

южная корея

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, япония, японское море, южная корея, сша