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Эксперт рассказал, как изменилась позиция Турции по Украине - РИА Новости, 05.06.2022
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Эксперт рассказал, как изменилась позиция Турции по Украине
Эксперт рассказал, как изменилась позиция Турции по Украине - РИА Новости, 05.06.2022
Эксперт рассказал, как изменилась позиция Турции по Украине
Анкара в вопросе украинского кризиса движется от поддержки Киева к позиции по возможности оставаться миротворцем, Турция — единственный член НАТО, который... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T13:52
2022-06-05T17:40
в мире
турция
анкара
киев
нато
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БАКУ, 5 июн — РИА Новости. Анкара в вопросе украинского кризиса движется от поддержки Киева к позиции по возможности оставаться миротворцем, Турция — единственный член НАТО, который демонстрирует гибкость, заявил РИА Новости российский политолог, военный эксперт Александр Перенджиев."Предполагаю, что официальная Анкара движется от поддержки &lt;...&gt; Киева к позиции оставаться над схваткой, по возможности миротворцем. Тем более что некоторые страны НАТО, например США, Франция и Греция, а также такие страны коллективного Запада, желающие вступить в Североатлантический альянс, как Финляндия и Швеция, весьма открыто игнорируют и ущемляют интересы Турции, а порой осуществляют агрессивные действия против Анкары и самой команды Эрдогана", — отметил эксперт.По мнению собеседника агентства, на действия турецкого руководства необходимо смотреть не с точки зрения статики, то есть каких-то жестко утвердившихся в команде Эрдогана позиций, оценок и планов, а с точки зрения динамики, то есть постоянного переоценивания, обдумывания и дальнейшей корректировки своей позиции и своих действий."То есть Турция в настоящее время практически единственный член НАТО, который демонстрирует гибкость, динамизм и прагматизм в своем внешнеполитическом курсе, прежде всего в целях отстаивания своих национальных интересов. Могу предположить, что в Анкаре в условиях нарастающего противоборства между Россией и коллективным Западом всерьез рассматривают риски полной потери официальным Вашингтоном своего глобального политического и экономического лидерства и раскола западных структур, таких как НАТО и Евросоюз", — сказал Перенджиев.При этом, продолжил политолог, в команде Эрдогана, пусть и неоткрыто, выражают симпатии Москве и всему российскому народу, видя их решимость отстаивать свою национальную безопасность, национальные интересы. "По сути, Россия — единственная страна, которая не побоялась бросить вызов всему могущественному Западу, и этот факт находит, пусть пока и весьма скрытое, уважение в турецком обществе", — подчеркнул он.
https://ria.ru/20220531/turtsiya-1791917038.html
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в мире, турция, анкара, киев, нато
13:52 05.06.2022 (обновлено: 17:40 05.06.2022)
 
Эксперт рассказал, как изменилась позиция Турции по Украине

Эксперт Перенджиев: Анкара перестает поддерживать Киев, пытаясь остаться миротворцем

© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
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БАКУ, 5 июн — РИА Новости. Анкара в вопросе украинского кризиса движется от поддержки Киева к позиции по возможности оставаться миротворцем, Турция — единственный член НАТО, который демонстрирует гибкость, заявил РИА Новости российский политолог, военный эксперт Александр Перенджиев.
"Предполагаю, что официальная Анкара движется от поддержки <...> Киева к позиции оставаться над схваткой, по возможности миротворцем. Тем более что некоторые страны НАТО, например США, Франция и Греция, а также такие страны коллективного Запада, желающие вступить в Североатлантический альянс, как Финляндия и Швеция, весьма открыто игнорируют и ущемляют интересы Турции, а порой осуществляют агрессивные действия против Анкары и самой команды Эрдогана", — отметил эксперт.
По мнению собеседника агентства, на действия турецкого руководства необходимо смотреть не с точки зрения статики, то есть каких-то жестко утвердившихся в команде Эрдогана позиций, оценок и планов, а с точки зрения динамики, то есть постоянного переоценивания, обдумывания и дальнейшей корректировки своей позиции и своих действий.
"То есть Турция в настоящее время практически единственный член НАТО, который демонстрирует гибкость, динамизм и прагматизм в своем внешнеполитическом курсе, прежде всего в целях отстаивания своих национальных интересов. Могу предположить, что в Анкаре в условиях нарастающего противоборства между Россией и коллективным Западом всерьез рассматривают риски полной потери официальным Вашингтоном своего глобального политического и экономического лидерства и раскола западных структур, таких как НАТО и Евросоюз", — сказал Перенджиев.
При этом, продолжил политолог, в команде Эрдогана, пусть и неоткрыто, выражают симпатии Москве и всему российскому народу, видя их решимость отстаивать свою национальную безопасность, национальные интересы. "По сути, Россия — единственная страна, которая не побоялась бросить вызов всему могущественному Западу, и этот факт находит, пусть пока и весьма скрытое, уважение в турецком обществе", — подчеркнул он.
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