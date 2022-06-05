13:52 05.06.2022 (обновлено: 17:40 05.06.2022)
Эксперт рассказал, как изменилась позиция Турции по Украине
Эксперт Перенджиев: Анкара перестает поддерживать Киев, пытаясь остаться миротворцем
Флаг Турции. Архивное фото
БАКУ, 5 июн — РИА Новости. Анкара в вопросе украинского кризиса движется от поддержки Киева к позиции по возможности оставаться миротворцем, Турция — единственный член НАТО, который демонстрирует гибкость, заявил РИА Новости российский политолог, военный эксперт Александр Перенджиев.
"Предполагаю, что официальная Анкара движется от поддержки <...> Киева к позиции оставаться над схваткой, по возможности миротворцем. Тем более что некоторые страны НАТО, например США, Франция и Греция, а также такие страны коллективного Запада, желающие вступить в Североатлантический альянс, как Финляндия и Швеция, весьма открыто игнорируют и ущемляют интересы Турции, а порой осуществляют агрессивные действия против Анкары и самой команды Эрдогана", — отметил эксперт.
По мнению собеседника агентства, на действия турецкого руководства необходимо смотреть не с точки зрения статики, то есть каких-то жестко утвердившихся в команде Эрдогана позиций, оценок и планов, а с точки зрения динамики, то есть постоянного переоценивания, обдумывания и дальнейшей корректировки своей позиции и своих действий.
"То есть Турция в настоящее время практически единственный член НАТО, который демонстрирует гибкость, динамизм и прагматизм в своем внешнеполитическом курсе, прежде всего в целях отстаивания своих национальных интересов. Могу предположить, что в Анкаре в условиях нарастающего противоборства между Россией и коллективным Западом всерьез рассматривают риски полной потери официальным Вашингтоном своего глобального политического и экономического лидерства и раскола западных структур, таких как НАТО и Евросоюз", — сказал Перенджиев.
При этом, продолжил политолог, в команде Эрдогана, пусть и неоткрыто, выражают симпатии Москве и всему российскому народу, видя их решимость отстаивать свою национальную безопасность, национальные интересы. "По сути, Россия — единственная страна, которая не побоялась бросить вызов всему могущественному Западу, и этот факт находит, пусть пока и весьма скрытое, уважение в турецком обществе", — подчеркнул он.