https://ria.ru/20220605/turtsiya-1793270289.html

Эксперт рассказал, как изменилась позиция Турции по Украине

Эксперт рассказал, как изменилась позиция Турции по Украине - РИА Новости, 05.06.2022

Эксперт рассказал, как изменилась позиция Турции по Украине

Анкара в вопросе украинского кризиса движется от поддержки Киева к позиции по возможности оставаться миротворцем, Турция — единственный член НАТО, который... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T13:52

2022-06-05T13:52

2022-06-05T17:40

в мире

турция

анкара

киев

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792818752_0:717:2048:1869_1920x0_80_0_0_7e41b3c89ec3075bae92b167b186edc2.jpg

БАКУ, 5 июн — РИА Новости. Анкара в вопросе украинского кризиса движется от поддержки Киева к позиции по возможности оставаться миротворцем, Турция — единственный член НАТО, который демонстрирует гибкость, заявил РИА Новости российский политолог, военный эксперт Александр Перенджиев."Предполагаю, что официальная Анкара движется от поддержки <...> Киева к позиции оставаться над схваткой, по возможности миротворцем. Тем более что некоторые страны НАТО, например США, Франция и Греция, а также такие страны коллективного Запада, желающие вступить в Североатлантический альянс, как Финляндия и Швеция, весьма открыто игнорируют и ущемляют интересы Турции, а порой осуществляют агрессивные действия против Анкары и самой команды Эрдогана", — отметил эксперт.По мнению собеседника агентства, на действия турецкого руководства необходимо смотреть не с точки зрения статики, то есть каких-то жестко утвердившихся в команде Эрдогана позиций, оценок и планов, а с точки зрения динамики, то есть постоянного переоценивания, обдумывания и дальнейшей корректировки своей позиции и своих действий."То есть Турция в настоящее время практически единственный член НАТО, который демонстрирует гибкость, динамизм и прагматизм в своем внешнеполитическом курсе, прежде всего в целях отстаивания своих национальных интересов. Могу предположить, что в Анкаре в условиях нарастающего противоборства между Россией и коллективным Западом всерьез рассматривают риски полной потери официальным Вашингтоном своего глобального политического и экономического лидерства и раскола западных структур, таких как НАТО и Евросоюз", — сказал Перенджиев.При этом, продолжил политолог, в команде Эрдогана, пусть и неоткрыто, выражают симпатии Москве и всему российскому народу, видя их решимость отстаивать свою национальную безопасность, национальные интересы. "По сути, Россия — единственная страна, которая не побоялась бросить вызов всему могущественному Западу, и этот факт находит, пусть пока и весьма скрытое, уважение в турецком обществе", — подчеркнул он.

https://ria.ru/20220531/turtsiya-1791917038.html

турция

анкара

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, анкара, киев, нато