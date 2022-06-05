"Выросли в два раза" – посетители рынка в Лиссабоне о ценах на продукты

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Инфляция в еврозоне ускорилась до рекордно высокого уровня. "Цены выросли в геометрической прогрессии", – жалуется посетитель рынка в Лиссабоне. Ростом цен обеспокоены не только посетители, но и продавцы, ведь потребительская активность стремительно снижается.