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"Выросли в два раза" – посетители рынка в Лиссабоне о ценах на продукты
"Выросли в два раза" – посетители рынка в Лиссабоне о ценах на продукты - РИА Новости, 05.06.2022
"Выросли в два раза" – посетители рынка в Лиссабоне о ценах на продукты
Инфляция в еврозоне ускорилась до рекордно высокого уровня. "Цены выросли в геометрической прогрессии", – жалуется посетитель рынка в Лиссабоне. Ростом цен обеспокоены не только посетители, но и продавцы, ведь потребительская активность стремительно снижается.
2022-06-05T10:50
2022-06-05T10:50
2022-06-05T12:27
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"Выросли в два раза" – посетители рынка в Лиссабоне о ценах на продукты
Инфляция в еврозоне ускорилась до рекордно высокого уровня. "Цены выросли в геометрической прогрессии", – жалуется посетитель рынка в Лиссабоне. Ростом цен обеспокоены не только посетители, но и продавцы, ведь потребительская активность стремительно снижается.
2022-06-05T10:50
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экономика, португалия, цены, видео
"Выросли в два раза" – посетители рынка в Лиссабоне о ценах на продукты
Инфляция в еврозоне ускорилась до рекордно высокого уровня. "Цены выросли в геометрической прогрессии", – жалуется посетитель рынка в Лиссабоне. Ростом цен обеспокоены не только посетители, но и продавцы, ведь потребительская активность стремительно снижается.
2022-06-05T10:50
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PT1M30S
10:50 05.06.2022 (обновлено: 12:27 05.06.2022)
"Выросли в два раза" – посетители рынка в Лиссабоне о ценах на продукты
Инфляция в еврозоне ускорилась до рекордно высокого уровня. "Цены выросли в геометрической прогрессии", – жалуется посетитель рынка в Лиссабоне. Ростом цен обеспокоены не только посетители, но и продавцы, ведь потребительская активность стремительно снижается.