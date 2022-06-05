18:50 05.06.2022 (обновлено: 19:34 05.06.2022)
Украинские войска выпустили 40 снарядов по Донецку
СЦКК: украинские войска выпустили 40 снарядов по Донецку
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут трижды обстреляли Петровский район Донецка, выпустив в общей сложности 40 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в СЦКК.
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Через какое-то время представительство сообщило, что по Петровскому району Донецка украинские войска выпустили еще 30 снарядов калибром 152 миллиметра.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщило о 10 обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град".
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.