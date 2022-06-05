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Украинские войска выпустили 40 снарядов по Донецку - РИА Новости, 05.06.2022
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Украинские войска выпустили 40 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили 40 снарядов по Донецку - РИА Новости, 05.06.2022
Украинские войска выпустили 40 снарядов по Донецку
Украинские войска за 20 минут трижды обстреляли Петровский район Донецка, выпустив в общей сложности 40 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T18:50
2022-06-05T19:34
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут трижды обстреляли Петровский район Донецка, выпустив в общей сложности 40 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в СЦКК.Через какое-то время представительство сообщило, что по Петровскому району Донецка украинские войска выпустили еще 30 снарядов калибром 152 миллиметра.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщило о 10 обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град".Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220602/armiya-1792471521.html
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, сцкк
18:50 05.06.2022 (обновлено: 19:34 05.06.2022)
 
Украинские войска выпустили 40 снарядов по Донецку

СЦКК: украинские войска выпустили 40 снарядов по Донецку

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут трижды обстреляли Петровский район Донецка, выпустив в общей сложности 40 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в СЦКК.
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Через какое-то время представительство сообщило, что по Петровскому району Донецка украинские войска выпустили еще 30 снарядов калибром 152 миллиметра.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщило о 10 обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град".
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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В миреДонецк (ДНР)Петровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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