https://ria.ru/20220605/spetsoperatsiya-1793325571.html

Спецоперация, 5 июня: Путин предупредил о последствиях поставок РСЗО

Спецоперация, 5 июня: Путин предупредил о последствиях поставок РСЗО - РИА Новости, 05.06.2022

Спецоперация, 5 июня: Путин предупредил о последствиях поставок РСЗО

Минобороны РФ отчиталось в воскресенье о новых уничтожениях украинской техники: в частности, российские военные высокоточным ударом уничтожили на окраине Киева... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T20:42

2022-06-05T20:42

2022-06-05T20:42

специальная военная операция на украине

владимир путин

игорь конашенков

владимир зеленский

россия

киев

украина

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минобороны РФ отчиталось в воскресенье о новых уничтожениях украинской техники: в частности, российские военные высокоточным ударом уничтожили на окраине Киева партию танков Т-72 и другой бронетехники, полученной Украиной от стран Восточной Европы.Тем временем президент России Владимир Путин предупредил о последствиях в случае поставок Украине ракет дальнего действия. Россия будет делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносились.Ход операцииВКС РФ высокоточными ракетами уничтожили поставленные из Восточной Европы танки Т-72 на окраине Киева, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Также российская авиация в ходе воздушного боя недалеко от Славянска в ДНР сбила самолет МиГ-29 украинских войск.За минувшие сутки российские системы ПВО сбили украинский военно-транспортный самолёт Ан-26 и 10 дронов, сообщил Конашенков. Кроме того, российская ПВО уничтожила за сутки 10 украинских беспилотников в районах ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областей, в том числе один "Байрактар ТБ2".Также были перехвачены две тактические ракеты "Точка-У" в Николаевской области, а в районах населенных пунктов Сухая Каменка, Долгенькое и Каменка Харьковской области сбиты три украинских снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган".Российская авиация уничтожила 10 танков и бронемашин, а также уничтожены две установки реактивных систем залпового огня "Град", девять артиллерийских орудий, 14 специальных автомобилей, а также в районе железнодорожной станции Константиновка цистерны с топливом, предназначенным для группировки украинских войск на Донбассе, и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Бахмут в ДНР и Лоскутовка в ЛНР.Авиация РФ уничтожила в населенных пунктах Краматорск, Дружковка и Часов Яр Донецкой Народной Республики заводские цеха, ремонтировавшие военную технику Украины, сообщил Конашенков. Кроме того, по его словам, за сутки поражены пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад войск Украины, а также шесть районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.Представитель Минобороны добавил, что в результате ударов авиации уничтожены две пусковых установки зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районах населенных пунктов Черкасское Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области, две боевые машины реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Коротыч Харьковской области, три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Маяки и Славянск Донецкой Народной Республики, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Северска Донецкой Народной Республики.Ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили 46 украинских пунктов управления, 123 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, 498 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск. Также в ходе российской специальной военной операции уничтожены уже 470 украинских установок реактивных систем залпового огня.Путин о спецоперацииПрезидент России Владимир Путин, комментируя решение США поставить Украине новые системы залпового огня, заявил, что там нет ничего нового - по его словам, аналогичные системы советского и российского производства уже находятся на вооружении в украинской армии. Он отметил, что у российской стороны есть понимание того, что поставлять планируется ракеты дальностью 45-70 километров.Путин заявил, что поставка США РСЗО Украине связана с восполнением потерь украинской боевой техники, по сути это ничего не меняет, а заявки Киева на поставку артиллерии скорее всего связаны с желанием восстановить уничтоженное в ходе боевых действий.Он добавил, что на момент начала российской спецоперации в боевом составе украинской армии находилось примерно 515 ракетных систем, 380 из которых были уничтожены, однако часть была восстановлена или взята из запасов, сейчас Киев располагает примерно 360 единицами такой техники.При этом президент подчеркнул, что Россия в случае поставок Вашингтоном ракет дальнего действия Киеву сделает соответствующие выводы и будет применять "свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим".Ситуация вокруг дополнительных поставок вооружения Киеву имеет за собой лишь одну цель - затянуть как можно дальше вооруженный конфликт, выразил уверенность президент.Путин также прокомментировал работу российских ЗРК "Бук", "Тор" и "Панцирь", отметив, что они работают в высшей степени эффективно против украинских беспилотников. Президент указал, что разведывательные аппараты Киева, которые летают там с самого начала спецоперации, - иностранного производства, они и раньше использовались Западом над Черным морем, и зачем их передавать Киеву - непонятно.Ранее США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о неиспользовании против РФ оружия, поставленного США, сообщил, что у России нет кредита доверия к украинской стороне, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

https://ria.ru/20220605/frantsiya-1793233950.html

https://ria.ru/20220604/putin-1793124536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, игорь конашенков, владимир зеленский, россия, киев, украина, войска воздушно-космической обороны, верховная рада украины, т-72 "урал", миг-29, ан-26