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Сенатор назвал успехи ВС России в ходе спецоперации очевидными для Запада - РИА Новости, 05.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220605/spetsoperatsiya-1793315078.html
Сенатор назвал успехи ВС России в ходе спецоперации очевидными для Запада
Сенатор назвал успехи ВС России в ходе спецоперации очевидными для Запада - РИА Новости, 05.06.2022
Сенатор назвал успехи ВС России в ходе спецоперации очевидными для Запада
Успехи российских военных в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины становятся все более очевидными для Запада, заявил глава комитета... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T19:01
2022-06-05T19:01
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Успехи российских военных в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины становятся все более очевидными для Запада, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев."Скрывать правду бессмысленно, когда не только финальные зачистки ДНР и ЛНР от ВСУ и нацистов близятся к завершению, но и ряд территорий самой Украины перешёл под устойчивый российский контроль", - отметил Бондарев.Политик подчеркнул, что российские военнослужащие и союзники из ДНР и ЛНР успешно применяют тактику "малых котлов"."Это подразумевает плотное окружение войск противника на небольшой территории, перекрытие им путей снабжения необходимыми ресурсами, лишение их возможности получить подкрепление или даже отступить. Данная тактика помогает существенно сократить количество жертв среди мирных граждан и разрушений жилой и социальной инфраструктуры", - написал законодатель.Таким образом, оказавшись в столь безысходном положении, украинские боевики и иностранные наёмники массово сдаются в плен, отметил он."Наши солдаты, офицеры и генералы используют высокоточное оружие, позволяющее уничтожать военные объекты и скопления живой силы врага на очень больших расстояниях, не причиняя вреда мирным гражданам. И, конечно, главное, чем обуславливаются успехи российских военнослужащих: тем, что в ходе боевых действий они демонстрируют подлинный героизм и настоящую отвагу", - считает Бондарев.Поэтому сегодня "многие адекватные западные политики открыто констатируют, что даже дополнительные поставки оружия и военной техники не спасут ВСУ от неминуемого поражения", заключил глава комитета СФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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владимир путин, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия
19:01 05.06.2022
 
Сенатор назвал успехи ВС России в ходе спецоперации очевидными для Запада

Бондарев: успехи ВС России в ходе спецоперации становятся все более очевидными для Запада

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Успехи российских военных в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины становятся все более очевидными для Запада, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Успехи российских военнослужащих, осуществляющих специальную военную операцию на Украине, становятся всё более очевидны не только киевскому режиму, но и западным странам", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
"Скрывать правду бессмысленно, когда не только финальные зачистки ДНР и ЛНР от ВСУ и нацистов близятся к завершению, но и ряд территорий самой Украины перешёл под устойчивый российский контроль", - отметил Бондарев.
Политик подчеркнул, что российские военнослужащие и союзники из ДНР и ЛНР успешно применяют тактику "малых котлов".
"Это подразумевает плотное окружение войск противника на небольшой территории, перекрытие им путей снабжения необходимыми ресурсами, лишение их возможности получить подкрепление или даже отступить. Данная тактика помогает существенно сократить количество жертв среди мирных граждан и разрушений жилой и социальной инфраструктуры", - написал законодатель.
Таким образом, оказавшись в столь безысходном положении, украинские боевики и иностранные наёмники массово сдаются в плен, отметил он.
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"Наши солдаты, офицеры и генералы используют высокоточное оружие, позволяющее уничтожать военные объекты и скопления живой силы врага на очень больших расстояниях, не причиняя вреда мирным гражданам. И, конечно, главное, чем обуславливаются успехи российских военнослужащих: тем, что в ходе боевых действий они демонстрируют подлинный героизм и настоящую отвагу", - считает Бондарев.
Поэтому сегодня "многие адекватные западные политики открыто констатируют, что даже дополнительные поставки оружия и военной техники не спасут ВСУ от неминуемого поражения", заключил глава комитета СФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Вчера, 13:49Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.06.2022
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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