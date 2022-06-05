https://ria.ru/20220605/spetsoperatsiya-1793315078.html

Сенатор назвал успехи ВС России в ходе спецоперации очевидными для Запада

Сенатор назвал успехи ВС России в ходе спецоперации очевидными для Запада - РИА Новости, 05.06.2022

Сенатор назвал успехи ВС России в ходе спецоперации очевидными для Запада

Успехи российских военных в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины становятся все более очевидными для Запада, заявил глава комитета... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T19:01

2022-06-05T19:01

2022-06-05T19:01

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Успехи российских военных в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины становятся все более очевидными для Запада, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев."Скрывать правду бессмысленно, когда не только финальные зачистки ДНР и ЛНР от ВСУ и нацистов близятся к завершению, но и ряд территорий самой Украины перешёл под устойчивый российский контроль", - отметил Бондарев.Политик подчеркнул, что российские военнослужащие и союзники из ДНР и ЛНР успешно применяют тактику "малых котлов"."Это подразумевает плотное окружение войск противника на небольшой территории, перекрытие им путей снабжения необходимыми ресурсами, лишение их возможности получить подкрепление или даже отступить. Данная тактика помогает существенно сократить количество жертв среди мирных граждан и разрушений жилой и социальной инфраструктуры", - написал законодатель.Таким образом, оказавшись в столь безысходном положении, украинские боевики и иностранные наёмники массово сдаются в плен, отметил он."Наши солдаты, офицеры и генералы используют высокоточное оружие, позволяющее уничтожать военные объекты и скопления живой силы врага на очень больших расстояниях, не причиняя вреда мирным гражданам. И, конечно, главное, чем обуславливаются успехи российских военнослужащих: тем, что в ходе боевых действий они демонстрируют подлинный героизм и настоящую отвагу", - считает Бондарев.Поэтому сегодня "многие адекватные западные политики открыто констатируют, что даже дополнительные поставки оружия и военной техники не спасут ВСУ от неминуемого поражения", заключил глава комитета СФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220604/rossiya-1793102296.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия