https://ria.ru/20220605/spetsoperatsiya-1793258108.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.06.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.06.2022 - РИА Новости, 05.06.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.06.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T13:49

2022-06-05T13:49

2022-06-05T13:49

инфографика

спецоперация

донецкая народная республика

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

донбасс

россия

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 5 июня 2022 годаЗа минувшие сутки подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжили наступление. Союзные части взяли под контроль поселок Озерное, вели бои за освобождение Святогорска и продолжили работы по зачистке территории завода "Азот" в Северодонецке. Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, киевские власти приказали заминировать на предприятии емкости с селитрой и азотной кислотой, общий объем которых может превышать 100 тонн. На окраине Киева российские войска с помощью ракет уничтожили танки Т-72, которые были доставлены на Украину из Европы.Ракетными войсками и артиллерией поражены 46 пунктов управления, 123 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, а также 498 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 16 аэродромов, 189 самолетов, 129 вертолетов, 1114 беспилотников, 330 зенитных ракетных комплексов, 470 реактивных систем залпового огня, 3416 танков и других бронемашин, 1778 орудий полевой артиллерии и 3419 единиц автомобильной техники.

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

донбасс

россия

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спецоперация, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, донбасс, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, инфографика