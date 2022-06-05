Рейтинг@Mail.ru
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.06.2022 - РИА Новости, 05.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Инфографика
https://ria.ru/20220605/spetsoperatsiya-1793258108.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.06.2022
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.06.2022 - РИА Новости, 05.06.2022
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.06.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T13:49
2022-06-05T13:49
инфографика
спецоперация
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
донбасс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787963369_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_659cfea29125075eb6f55654dc3f1954.png
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 5 июня 2022 годаЗа минувшие сутки подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжили наступление. Союзные части взяли под контроль поселок Озерное, вели бои за освобождение Святогорска и продолжили работы по зачистке территории завода "Азот" в Северодонецке. Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, киевские власти приказали заминировать на предприятии емкости с селитрой и азотной кислотой, общий объем которых может превышать 100 тонн. На окраине Киева российские войска с помощью ракет уничтожили танки Т-72, которые были доставлены на Украину из Европы.Ракетными войсками и артиллерией поражены 46 пунктов управления, 123 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, а также 498 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 16 аэродромов, 189 самолетов, 129 вертолетов, 1114 беспилотников, 330 зенитных ракетных комплексов, 470 реактивных систем залпового огня, 3416 танков и других бронемашин, 1778 орудий полевой артиллерии и 3419 единиц автомобильной техники.
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787963369_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_f0283ba5087ac5bb7450fae25bbc0501.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спецоперация, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, донбасс, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, инфографика
13:49 05.06.2022
 

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.06.2022

Читать ria.ru в
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Карта спецоперации на Украине

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.06.2022Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.06.2022

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 5 июня 2022 года

За минувшие сутки подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжили наступление. Союзные части взяли под контроль поселок Озерное, вели бои за освобождение Святогорска и продолжили работы по зачистке территории завода "Азот" в Северодонецке. Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, киевские власти приказали заминировать на предприятии емкости с селитрой и азотной кислотой, общий объем которых может превышать 100 тонн. На окраине Киева российские войска с помощью ракет уничтожили танки Т-72, которые были доставлены на Украину из Европы.
Ракетными войсками и артиллерией поражены 46 пунктов управления, 123 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, а также 498 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины.
За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 16 аэродромов, 189 самолетов, 129 вертолетов, 1114 беспилотников, 330 зенитных ракетных комплексов, 470 реактивных систем залпового огня, 3416 танков и других бронемашин, 1778 орудий полевой артиллерии и 3419 единиц автомобильной техники.
 
ИнфографикаСпецоперацияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаДонбассРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала