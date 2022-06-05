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Змей Горыныч, Финист и то – не знаю что. Значение имен героев сказок

Змей Горыныч, Финист и то – не знаю что. Значение имен героев сказок - РИА Новости, 05.06.2022

Змей Горыныч, Финист и то – не знаю что. Значение имен героев сказок

Почему Василиса Прекрасная превращается именно в лягушку, а мужчину-сокола зовут Финист? Откуда у Змея Горыныча отчество и зачем он крадет женщин? Почему Марья-царевна просит ударить ее наотмашь? Какие смыслы и древние истории заложены в именах героев сказок.

2022-06-05T12:00

2022-06-05T12:00

2022-06-05T11:55

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Змей Горыныч, Финист и то, не знаю что. Значение имен героев сказок Почему Василиса Прекрасная превращается именно в лягушку, а мужчину-сокола зовут Финист? Откуда у Змея Горыныча отчество и зачем он крадет женщин? Почему Марья-царевна просит ударить ее наотмашь? Какие смыслы и древние истории заложены в именах героев сказок. audio/mpeg

Змей Горыныч, Финист и то, не знаю что. Значение имен героев сказок Почему Василиса Прекрасная превращается именно в лягушку, а мужчину-сокола зовут Финист? Откуда у Змея Горыныча отчество и зачем он крадет женщин? Почему Марья-царевна просит ударить ее наотмашь? Какие смыслы и древние истории заложены в именах героев сказок. audio/mpeg

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общество, история, литература, сказки, подкаст, аудио