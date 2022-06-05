https://ria.ru/20220605/sdelka-1793068886.html

Аналитик рассказал, кто разрушает сделку ОПЕК+

Аналитик рассказал, кто разрушает сделку ОПЕК+ - РИА Новости, 05.06.2022

Аналитик рассказал, кто разрушает сделку ОПЕК+

Появление в СМИ информации о возможном исключении России из сделки ОПЕК+, скорее всего, показывает на попытку разрушить сделку снаружи, поскольку внутри ее... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T03:15

2022-06-05T03:15

2022-06-05T12:17

экономика

россия

сша

опек

саудовская аравия

нефть

цены на нефть

фонд национальной энергетической безопасности

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Появление в СМИ информации о возможном исключении России из сделки ОПЕК+, скорее всего, показывает на попытку разрушить сделку снаружи, поскольку внутри ее участники сохраняют приверженность договоренностям, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков.Сделка ОПЕК+, ограничивающая добычу нефти ее участниками, невыгодна прежде всего США. Такие ограничения способствуют росту и так рекордно высоких цен на бензин в стране, а также разгону инфляции, что вызывает недовольство населения и снижает шансы Байдена и демократической партии на следующих выборах, отметил эксперт.Члены ОПЕК понимают, что нарушение договоренностей с Россией грозит разрушением самой сделки, что не выгодно ее участникам, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220602/neft-1792521201.html

россия

сша

саудовская аравия

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экономика, россия, сша, опек, саудовская аравия, нефть, цены на нефть, фонд национальной энергетической безопасности, игорь юшков