https://ria.ru/20220605/sdelka-1793068886.html
Аналитик рассказал, кто разрушает сделку ОПЕК+
Аналитик рассказал, кто разрушает сделку ОПЕК+ - РИА Новости, 05.06.2022
Аналитик рассказал, кто разрушает сделку ОПЕК+
Появление в СМИ информации о возможном исключении России из сделки ОПЕК+, скорее всего, показывает на попытку разрушить сделку снаружи, поскольку внутри ее... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T03:15
2022-06-05T03:15
2022-06-05T12:17
экономика
россия
сша
опек
саудовская аравия
нефть
цены на нефть
фонд национальной энергетической безопасности
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Появление в СМИ информации о возможном исключении России из сделки ОПЕК+, скорее всего, показывает на попытку разрушить сделку снаружи, поскольку внутри ее участники сохраняют приверженность договоренностям, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков.Сделка ОПЕК+, ограничивающая добычу нефти ее участниками, невыгодна прежде всего США. Такие ограничения способствуют росту и так рекордно высоких цен на бензин в стране, а также разгону инфляции, что вызывает недовольство населения и снижает шансы Байдена и демократической партии на следующих выборах, отметил эксперт.Члены ОПЕК понимают, что нарушение договоренностей с Россией грозит разрушением самой сделки, что не выгодно ее участникам, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220602/neft-1792521201.html
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экономика, россия, сша, опек, саудовская аравия, нефть, цены на нефть, фонд национальной энергетической безопасности, игорь юшков
03:15 05.06.2022 (обновлено: 12:17 05.06.2022)
Аналитик рассказал, кто разрушает сделку ОПЕК+
Аналитик ФНЭБ Игорь Юшков: сделка ОПЕК+ по ограничению добычи нефти невыгодна для США