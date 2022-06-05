https://ria.ru/20220605/samolet-1793329430.html

В Совфеде прокомментировали отказ пропускать самолет с Лавровым в Сербию

В Совфеде прокомментировали отказ пропускать самолет с Лавровым в Сербию - РИА Новости, 05.06.2022

В Совфеде прокомментировали отказ пропускать самолет с Лавровым в Сербию

Отказ ряда европейских стран пропустить самолет с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Сербию является показателем комплекса политической неполноценности, заявил... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T21:25

2022-06-05T21:25

2022-06-05T21:45

россия

болгария

черногория

сергей лавров

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Отказ ряда европейских стран пропустить самолет с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Сербию является показателем комплекса политической неполноценности, заявил председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин.По данным сербской газеты "Вечерне Новости", руководители Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ. Издание опубликовало фото соответствующего документа черногорских властей.На самом же деле, "это показатель комплекса политической неполноценности", считает Карасин.По мнению сенатора, на Западе растут опасения, что диалог с Россией на политическом уровне обрушит единый антироссийский строй Евросоюза."Получается, что уверенности в правоте своих подходов у западников нет", - заключил он.

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html

россия

болгария

черногория

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, болгария, черногория, сергей лавров