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В Совфеде прокомментировали отказ пропускать самолет с Лавровым в Сербию - РИА Новости, 05.06.2022
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В Совфеде прокомментировали отказ пропускать самолет с Лавровым в Сербию
В Совфеде прокомментировали отказ пропускать самолет с Лавровым в Сербию - РИА Новости, 05.06.2022
В Совфеде прокомментировали отказ пропускать самолет с Лавровым в Сербию
Отказ ряда европейских стран пропустить самолет с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Сербию является показателем комплекса политической неполноценности, заявил... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T21:25
2022-06-05T21:45
россия
болгария
черногория
сергей лавров
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Отказ ряда европейских стран пропустить самолет с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Сербию является показателем комплекса политической неполноценности, заявил председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин.По данным сербской газеты "Вечерне Новости", руководители Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ. Издание опубликовало фото соответствующего документа черногорских властей.На самом же деле, "это показатель комплекса политической неполноценности", считает Карасин.По мнению сенатора, на Западе растут опасения, что диалог с Россией на политическом уровне обрушит единый антироссийский строй Евросоюза."Получается, что уверенности в правоте своих подходов у западников нет", - заключил он.
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россия, болгария, черногория, сергей лавров
21:25 05.06.2022 (обновлено: 21:45 05.06.2022)
 
В Совфеде прокомментировали отказ пропускать самолет с Лавровым в Сербию

Сенатор Карасин назвал отказ пропускать самолет с Лавровым показателем неполноценности

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Отказ ряда европейских стран пропустить самолет с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Сербию является показателем комплекса политической неполноценности, заявил председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
По данным сербской газеты "Вечерне Новости", руководители Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ. Издание опубликовало фото соответствующего документа черногорских властей.
"Насколько страшен для Европы Сергей Лавров... Отказ Болгарии, Черногории и Северной Македонии пропустить самолет Лаврова в Сербию рождает много эмоций. Одна из них - Евросоюз думает, что физическая блокада контактов российских представителей с зарубежными партнерами укрепит "единомыслие" в Европе относительно политики России", - написал Карасин в своем Telegram-канале.
На самом же деле, "это показатель комплекса политической неполноценности", считает Карасин.
По мнению сенатора, на Западе растут опасения, что диалог с Россией на политическом уровне обрушит единый антироссийский строй Евросоюза.
"Получается, что уверенности в правоте своих подходов у западников нет", - заключил он.
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