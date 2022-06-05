21:25 05.06.2022 (обновлено: 21:45 05.06.2022)
В Совфеде прокомментировали отказ пропускать самолет с Лавровым в Сербию
Сенатор Карасин назвал отказ пропускать самолет с Лавровым показателем неполноценности
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Отказ ряда европейских стран пропустить самолет с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Сербию является показателем комплекса политической неполноценности, заявил председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
По данным сербской газеты "Вечерне Новости", руководители Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ. Издание опубликовало фото соответствующего документа черногорских властей.
"Насколько страшен для Европы Сергей Лавров... Отказ Болгарии, Черногории и Северной Македонии пропустить самолет Лаврова в Сербию рождает много эмоций. Одна из них - Евросоюз думает, что физическая блокада контактов российских представителей с зарубежными партнерами укрепит "единомыслие" в Европе относительно политики России", - написал Карасин в своем Telegram-канале.
На самом же деле, "это показатель комплекса политической неполноценности", считает Карасин.
По мнению сенатора, на Западе растут опасения, что диалог с Россией на политическом уровне обрушит единый антироссийский строй Евросоюза.
"Получается, что уверенности в правоте своих подходов у западников нет", - заключил он.