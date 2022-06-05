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Рудник в Норильске, где произошло задымление, возобновил работу - РИА Новости, 05.06.2022
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Рудник в Норильске, где произошло задымление, возобновил работу
Рудник в Норильске, где произошло задымление, возобновил работу - РИА Новости, 05.06.2022
Рудник в Норильске, где произошло задымление, возобновил работу
Рудник "Комсомольский" в Норильске, где произошло задымление техники, работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Норникеля". РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T16:17
2022-06-05T16:17
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. Рудник "Комсомольский" в Норильске, где произошло задымление техники, работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Норникеля".Ранее в компании рассказали, что на руднике "Комсомольский" произошло задымление в моторном отсеке погрузочно-доставочной машины (ПДМ), персонал эвакуировали, информации о наличии пострадавших нет. В прокуратуре Красноярского края сообщили, что организована проверка "в связи с пожаром на горизонте -471 м рудника "Комсомольский"."Силами военизированных горноспасательных подразделений задымление устранено. Проведены необходимые мероприятия по обеспечению промышленной безопасности и проветривания. Сейчас рудник работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.В компании уточнили, что проводится расследование обстоятельств произошедшего.
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происшествия, красноярский край
16:17 05.06.2022
 
Рудник в Норильске, где произошло задымление, возобновил работу

Рудник "Комсомольский" в Норильске, где произошло задымление, работает в штатном режиме

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШахтеры на руднике
Шахтеры на руднике - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. Рудник "Комсомольский" в Норильске, где произошло задымление техники, работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Норникеля".
Ранее в компании рассказали, что на руднике "Комсомольский" произошло задымление в моторном отсеке погрузочно-доставочной машины (ПДМ), персонал эвакуировали, информации о наличии пострадавших нет. В прокуратуре Красноярского края сообщили, что организована проверка "в связи с пожаром на горизонте -471 м рудника "Комсомольский".
"Силами военизированных горноспасательных подразделений задымление устранено. Проведены необходимые мероприятия по обеспечению промышленной безопасности и проветривания. Сейчас рудник работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что проводится расследование обстоятельств произошедшего.
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