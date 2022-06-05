https://ria.ru/20220605/rudnik-1793290938.html

Рудник в Норильске, где произошло задымление, возобновил работу

Рудник в Норильске, где произошло задымление, возобновил работу - РИА Новости, 05.06.2022

Рудник в Норильске, где произошло задымление, возобновил работу

Рудник "Комсомольский" в Норильске, где произошло задымление техники, работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Норникеля". РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T16:17

2022-06-05T16:17

2022-06-05T16:17

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. Рудник "Комсомольский" в Норильске, где произошло задымление техники, работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Норникеля".Ранее в компании рассказали, что на руднике "Комсомольский" произошло задымление в моторном отсеке погрузочно-доставочной машины (ПДМ), персонал эвакуировали, информации о наличии пострадавших нет. В прокуратуре Красноярского края сообщили, что организована проверка "в связи с пожаром на горизонте -471 м рудника "Комсомольский"."Силами военизированных горноспасательных подразделений задымление устранено. Проведены необходимые мероприятия по обеспечению промышленной безопасности и проветривания. Сейчас рудник работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.В компании уточнили, что проводится расследование обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20220517/rudnik-1788988876.html

красноярский край

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, красноярский край