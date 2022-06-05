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Мурашко посоветовал ревакцинироваться от COVID-19 раз в полгода - РИА Новости, 05.06.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220605/revaktsinatsiya-1793280828.html
Мурашко посоветовал ревакцинироваться от COVID-19 раз в полгода
Мурашко посоветовал ревакцинироваться от COVID-19 раз в полгода - РИА Новости, 05.06.2022
Мурашко посоветовал ревакцинироваться от COVID-19 раз в полгода
Рекомендация ревакцинироваться от коронавируса раз в шесть месяцев в России пока сохраняется, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T15:06
2022-06-05T15:06
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
ревакцинация
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КАЛУГА, 5 июн - РИА Новости. Рекомендация ревакцинироваться от коронавируса раз в шесть месяцев в России пока сохраняется, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В этот период, когда все-таки достаточно высокий уровень заболеваемости еще сохраняется, пока рекомендуем ревакцинацию раз в шесть месяцев, для этого доступны препараты "Спутник V" или "Спутник Лайт", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что ревакцинироваться нужно одним из компонентов препарата, это разрешено.За последние сутки в РФ выявлено более 3,7 тысячи новых случаев коронавируса.
https://ria.ru/20220605/koronavirus-1793277888.html
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), ревакцинация
15:06 05.06.2022
 
Мурашко посоветовал ревакцинироваться от COVID-19 раз в полгода

Мурашко: рекомендация ревакцинироваться от коронавируса раз полгода пока сохраняется

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Спутник Лайт"
Ампулы с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ампулы с вакциной "Спутник Лайт" . Архивное фото
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КАЛУГА, 5 июн - РИА Новости. Рекомендация ревакцинироваться от коронавируса раз в шесть месяцев в России пока сохраняется, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В этот период, когда все-таки достаточно высокий уровень заболеваемости еще сохраняется, пока рекомендуем ревакцинацию раз в шесть месяцев, для этого доступны препараты "Спутник V" или "Спутник Лайт", - сказал Мурашко журналистам.
Он уточнил, что ревакцинироваться нужно одним из компонентов препарата, это разрешено.
За последние сутки в РФ выявлено более 3,7 тысячи новых случаев коронавируса.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Ревакцинация
 
 
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