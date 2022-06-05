https://ria.ru/20220605/revaktsinatsiya-1793280828.html

Мурашко посоветовал ревакцинироваться от COVID-19 раз в полгода

Мурашко посоветовал ревакцинироваться от COVID-19 раз в полгода - РИА Новости, 05.06.2022

Мурашко посоветовал ревакцинироваться от COVID-19 раз в полгода

Рекомендация ревакцинироваться от коронавируса раз в шесть месяцев в России пока сохраняется, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T15:06

2022-06-05T15:06

2022-06-05T15:06

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

ревакцинация

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КАЛУГА, 5 июн - РИА Новости. Рекомендация ревакцинироваться от коронавируса раз в шесть месяцев в России пока сохраняется, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В этот период, когда все-таки достаточно высокий уровень заболеваемости еще сохраняется, пока рекомендуем ревакцинацию раз в шесть месяцев, для этого доступны препараты "Спутник V" или "Спутник Лайт", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что ревакцинироваться нужно одним из компонентов препарата, это разрешено.За последние сутки в РФ выявлено более 3,7 тысячи новых случаев коронавируса.

https://ria.ru/20220605/koronavirus-1793277888.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), ревакцинация