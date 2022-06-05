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В Японском море не зафиксировали сейсмособытий после ракетных пусков КНДР - РИА Новости, 05.06.2022
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В Японском море не зафиксировали сейсмособытий после ракетных пусков КНДР
В Японском море не зафиксировали сейсмособытий после ракетных пусков КНДР - РИА Новости, 05.06.2022
В Японском море не зафиксировали сейсмособытий после ракетных пусков КНДР
Сейсмособытий в Японском море не зафиксировано после пусков ракет Северной Кореей, сообщил РИА Новости представитель регионального информационно-обрабатывающего РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T09:47
2022-06-05T10:33
в мире
кндр (северная корея)
корейский полуостров
японское море
приморский край
владивосток
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Сейсмособытий в Японском море не зафиксировано после пусков ракет Северной Кореей, сообщил РИА Новости представитель регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами.Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи информировал, что Северная Корея провела пуск восьми баллистических ракет малой дальности как минимум из двух мест в сторону Японского моря."Сейсмособытий не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.Как уточнил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков, в Приморье, единственном российском регионе, граничащем с КНДР, в воскресенье "радиационный фон без изменений". Управление Роспотребнадзора Приморского края сообщало, что на текущей неделе "мощность дозы гамма-излучения на открытой местности (естественный радиационный фон) не превышает средних многолетних показателей, характерных для Приморья, и составляет в среднем по краю – 0,13 мкЗв/час, по Владивостоку – 0,12 мкЗв/час".Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия. Последний раз КНДР произвела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря утром 25 мая. Первая из ракет, предположительно, являлась межконтинентальной баллистической ракетой.
https://ria.ru/20220605/rakety-1793224544.html
кндр (северная корея)
корейский полуостров
японское море
приморский край
владивосток
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в мире, кндр (северная корея), корейский полуостров, японское море, приморский край, владивосток, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
09:47 05.06.2022 (обновлено: 10:33 05.06.2022)
 
В Японском море не зафиксировали сейсмособытий после ракетных пусков КНДР

В Приморье не зафиксировали изменений радиационного фона после ракетных пусков КНДР

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБухте Стеклянная в пригороде Владивостока
Бухте Стеклянная в пригороде Владивостока - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Бухте Стеклянная в пригороде Владивостока. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Сейсмособытий в Японском море не зафиксировано после пусков ракет Северной Кореей, сообщил РИА Новости представитель регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи информировал, что Северная Корея провела пуск восьми баллистических ракет малой дальности как минимум из двух мест в сторону Японского моря.
Запуск северокорейской баллистической ракеты Hwasong-12 - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
08:09
Пущенные КНДР ракеты пролетели от 110 до 670 километров
"Сейсмособытий не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
Как уточнил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков, в Приморье, единственном российском регионе, граничащем с КНДР, в воскресенье "радиационный фон без изменений". Управление Роспотребнадзора Приморского края сообщало, что на текущей неделе "мощность дозы гамма-излучения на открытой местности (естественный радиационный фон) не превышает средних многолетних показателей, характерных для Приморья, и составляет в среднем по краю – 0,13 мкЗв/час, по Владивостоку – 0,12 мкЗв/час".
Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия. Последний раз КНДР произвела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря утром 25 мая. Первая из ракет, предположительно, являлась межконтинентальной баллистической ракетой.
 
В миреКНДР (Северная Корея)Корейский полуостровЯпонское мореПриморский крайВладивостокФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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