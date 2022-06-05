https://ria.ru/20220605/rakety-1793232757.html

В Японском море не зафиксировали сейсмособытий после ракетных пусков КНДР

В Японском море не зафиксировали сейсмособытий после ракетных пусков КНДР - РИА Новости, 05.06.2022

В Японском море не зафиксировали сейсмособытий после ракетных пусков КНДР

Сейсмособытий в Японском море не зафиксировано после пусков ракет Северной Кореей, сообщил РИА Новости представитель регионального информационно-обрабатывающего РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T09:47

2022-06-05T09:47

2022-06-05T10:33

в мире

кндр (северная корея)

корейский полуостров

японское море

приморский край

владивосток

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Сейсмособытий в Японском море не зафиксировано после пусков ракет Северной Кореей, сообщил РИА Новости представитель регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами.Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи информировал, что Северная Корея провела пуск восьми баллистических ракет малой дальности как минимум из двух мест в сторону Японского моря."Сейсмособытий не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.Как уточнил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков, в Приморье, единственном российском регионе, граничащем с КНДР, в воскресенье "радиационный фон без изменений". Управление Роспотребнадзора Приморского края сообщало, что на текущей неделе "мощность дозы гамма-излучения на открытой местности (естественный радиационный фон) не превышает средних многолетних показателей, характерных для Приморья, и составляет в среднем по краю – 0,13 мкЗв/час, по Владивостоку – 0,12 мкЗв/час".Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия. Последний раз КНДР произвела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря утром 25 мая. Первая из ракет, предположительно, являлась межконтинентальной баллистической ракетой.

https://ria.ru/20220605/rakety-1793224544.html

кндр (северная корея)

корейский полуостров

японское море

приморский край

владивосток

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), корейский полуостров, японское море, приморский край, владивосток, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)