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AFP: при пожаре на складе в Бангладеш погибли не менее 15 человек - РИА Новости, 05.06.2022
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AFP: при пожаре на складе в Бангладеш погибли не менее 15 человек
AFP: при пожаре на складе в Бангладеш погибли не менее 15 человек - РИА Новости, 05.06.2022
AFP: при пожаре на складе в Бангладеш погибли не менее 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли, еще 170 пострадали при пожаре на контейнерном складе в городе Ситакунда на юго-востоке Бангладеш, передает агентство Франс... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T06:00
2022-06-05T09:52
в мире
бангладеш
читтагонг
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли, еще 170 пострадали при пожаре на контейнерном складе в городе Ситакунда на юго-востоке Бангладеш, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.Директор объекта Муджибур Рахман заявил, что причина пожара неизвестна. Он добавил, что на складе работает около 600 человек.Главный администратор округа Читтагонг Моминур Рахман заявил агентству, что утром в воскресенье (по местному времени) пожар был в значительной степени локализован.По словам Рухула Амина Сикдера, представителя Ассоциации внутренних контейнеров Бангладеш, некоторые из контейнеров содержали химические вещества, в том числе перекись водорода.
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в мире, бангладеш, читтагонг
06:00 05.06.2022 (обновлено: 09:52 05.06.2022)
 
AFP: при пожаре на складе в Бангладеш погибли не менее 15 человек

AFP: при пожаре на складе в Бангладеш погибли не менее 15 человек, 170 пострадали

© AFP 2022 / Пожар на контейнерном складе в городе Ситакунда на юго-востоке Бангладеш
Пожар на контейнерном складе в городе Ситакунда на юго-востоке Бангладеш - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© AFP 2022 /
Пожар на контейнерном складе в городе Ситакунда на юго-востоке Бангладеш
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли, еще 170 пострадали при пожаре на контейнерном складе в городе Ситакунда на юго-востоке Бангладеш, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.
Директор объекта Муджибур Рахман заявил, что причина пожара неизвестна. Он добавил, что на складе работает около 600 человек.
"На текущий момент погибли 15 человек. Около 170 человек пострадали, среди которых по меньшей мере 40 пожарных и 10 полицейских. Трое пожарных погибли", — заявил начальник местной полиции Абул Калам Азад.
Главный администратор округа Читтагонг Моминур Рахман заявил агентству, что утром в воскресенье (по местному времени) пожар был в значительной степени локализован.
По словам Рухула Амина Сикдера, представителя Ассоциации внутренних контейнеров Бангладеш, некоторые из контейнеров содержали химические вещества, в том числе перекись водорода.
Пожарные в Индии - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 03:59
В Индии произошел пожар на химзаводе
 
В миреБангладешЧиттагонг
 
 
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