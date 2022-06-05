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AFP: при пожаре на складе в Бангладеш погибли не менее 15 человек

AFP: при пожаре на складе в Бангладеш погибли не менее 15 человек - РИА Новости, 05.06.2022

AFP: при пожаре на складе в Бангладеш погибли не менее 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли, еще 170 пострадали при пожаре на контейнерном складе в городе Ситакунда на юго-востоке Бангладеш, передает агентство Франс... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T06:00

2022-06-05T06:00

2022-06-05T09:52

в мире

бангладеш

читтагонг

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли, еще 170 пострадали при пожаре на контейнерном складе в городе Ситакунда на юго-востоке Бангладеш, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.Директор объекта Муджибур Рахман заявил, что причина пожара неизвестна. Он добавил, что на складе работает около 600 человек.Главный администратор округа Читтагонг Моминур Рахман заявил агентству, что утром в воскресенье (по местному времени) пожар был в значительной степени локализован.По словам Рухула Амина Сикдера, представителя Ассоциации внутренних контейнеров Бангладеш, некоторые из контейнеров содержали химические вещества, в том числе перекись водорода.

https://ria.ru/20220603/khimzavod-1792772293.html

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читтагонг

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в мире, бангладеш, читтагонг