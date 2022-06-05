https://ria.ru/20220605/posledstviya-1793215825.html

В США опасаются "непредсказуемых" последствий решения Байдена по Украине

В США опасаются "непредсказуемых" последствий решения Байдена по Украине - РИА Новости, 05.06.2022

В США опасаются "непредсказуемых" последствий решения Байдена по Украине

Решение президента США Джо Байдена отправить РСЗО HIMARS на Украину грозит непредсказуемыми последствиями для международной безопасности, написал в статье для... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T03:58

2022-06-05T03:58

2022-06-05T03:58

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

дмитрий медведев

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

украина

верховная рада украины

нато

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена отправить РСЗО HIMARS на Украину грозит непредсказуемыми последствиями для международной безопасности, написал в статье для журнала American Thinker эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.По его словам, сначала американский лидер заявил, что Вашингтон не будет поставлять Украине ракеты для ударов по России. Однако несколько дней спустя он поменял свое мнение и объявил о решении "обеспечить украинцев более современными ракетными системами и боеприпасами".Автор публикации привел слова источника из администрации Байдена, согласно которым они смогут "поражать цели на удалении до 80 километров"."Безусловно, когда украинские войска получат эти ракетные системы, ничто не помешает им поражать цели на территории России", — предположил обозреватель.Публицист отметил, что такой разворот в политике Байдена случился сразу после того, как Соединенные Штаты поддержали вступление Финляндии и Швеции в НАТО. В ответ, как напомнил Семпа, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет."Остается лишь гадать, чем все это закончится", — заключил автор, призвав Байдена "не дразнить русского медведя".Ранее США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что Киев не станет использовать их для нанесения ударов по российской территории. Президент Украины Владимир Зеленский публично пообещал выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Егор Чернев не исключил вероятность ударов по территории России ракетами, поставленными Штатами.В Кремле подчеркивали, что у Москвы нет кредита доверия к киевской власти, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

https://ria.ru/20220604/himars-1793182979.html

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793171572.html

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владимир зеленский, дмитрий медведев, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, верховная рада украины, нато, сша, в мире, джо байден