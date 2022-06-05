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В США опасаются "непредсказуемых" последствий решения Байдена по Украине - РИА Новости, 05.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220605/posledstviya-1793215825.html
В США опасаются "непредсказуемых" последствий решения Байдена по Украине
В США опасаются "непредсказуемых" последствий решения Байдена по Украине - РИА Новости, 05.06.2022
В США опасаются "непредсказуемых" последствий решения Байдена по Украине
Решение президента США Джо Байдена отправить РСЗО HIMARS на Украину грозит непредсказуемыми последствиями для международной безопасности, написал в статье для... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T03:58
2022-06-05T03:58
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
дмитрий медведев
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
украина
верховная рада украины
нато
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена отправить РСЗО HIMARS на Украину грозит непредсказуемыми последствиями для международной безопасности, написал в статье для журнала American Thinker эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.По его словам, сначала американский лидер заявил, что Вашингтон не будет поставлять Украине ракеты для ударов по России. Однако несколько дней спустя он поменял свое мнение и объявил о решении "обеспечить украинцев более современными ракетными системами и боеприпасами".Автор публикации привел слова источника из администрации Байдена, согласно которым они смогут "поражать цели на удалении до 80 километров"."Безусловно, когда украинские войска получат эти ракетные системы, ничто не помешает им поражать цели на территории России", — предположил обозреватель.Публицист отметил, что такой разворот в политике Байдена случился сразу после того, как Соединенные Штаты поддержали вступление Финляндии и Швеции в НАТО. В ответ, как напомнил Семпа, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет."Остается лишь гадать, чем все это закончится", — заключил автор, призвав Байдена "не дразнить русского медведя".Ранее США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что Киев не станет использовать их для нанесения ударов по российской территории. Президент Украины Владимир Зеленский публично пообещал выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Егор Чернев не исключил вероятность ударов по территории России ракетами, поставленными Штатами.В Кремле подчеркивали, что у Москвы нет кредита доверия к киевской власти, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
https://ria.ru/20220604/himars-1793182979.html
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793171572.html
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владимир зеленский, дмитрий медведев, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, верховная рада украины, нато, сша, в мире, джо байден
03:58 05.06.2022
 
В США опасаются "непредсказуемых" последствий решения Байдена по Украине

AT: решение Байдена отправить РСЗО HIMARS на Украину грозит миру опасными последствиями

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan OzakiАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan Ozaki
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена отправить РСЗО HIMARS на Украину грозит непредсказуемыми последствиями для международной безопасности, написал в статье для журнала American Thinker эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.
По его словам, сначала американский лидер заявил, что Вашингтон не будет поставлять Украине ракеты для ударов по России. Однако несколько дней спустя он поменял свое мнение и объявил о решении "обеспечить украинцев более современными ракетными системами и боеприпасами".
"Во время военного конфликта такая неразбериха может стать откровенно опасной, — считает Семпа.
Автор публикации привел слова источника из администрации Байдена, согласно которым они смогут "поражать цели на удалении до 80 километров".
Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
Вчера, 19:17Специальная военная операция на Украине
В США напомнили ВСУ о последствиях в случае удара по России из РСЗО HIMARS
"Безусловно, когда украинские войска получат эти ракетные системы, ничто не помешает им поражать цели на территории России", — предположил обозреватель.
Публицист отметил, что такой разворот в политике Байдена случился сразу после того, как Соединенные Штаты поддержали вступление Финляндии и Швеции в НАТО. В ответ, как напомнил Семпа, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет.
"Остается лишь гадать, чем все это закончится", — заключил автор, призвав Байдена "не дразнить русского медведя".
Ранее США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что Киев не станет использовать их для нанесения ударов по российской территории. Президент Украины Владимир Зеленский публично пообещал выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Егор Чернев не исключил вероятность ударов по территории России ракетами, поставленными Штатами.
В Кремле подчеркивали, что у Москвы нет кредита доверия к киевской власти, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
Вчера, 17:51Специальная военная операция на Украине
Политолог разъяснил значение поставок американского РСЗО HIMARS на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияУкраинаВерховная Рада УкраиныНАТОСШАВ миреДжо Байден
 
 
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