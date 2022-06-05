https://ria.ru/20220605/poshliny-1793296470.html
Байден поручил изучить вопрос о снижении пошлин на импорт из Китая
Байден поручил изучить вопрос о снижении пошлин на импорт из Китая - РИА Новости, 05.06.2022
Байден поручил изучить вопрос о снижении пошлин на импорт из Китая
Президент США Джо Байден поручил своей администрации проанализировать возможность отмены повышенных пошлин на импорт из Китая в попытке сдержать бьющую рекорды... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T16:56
2022-06-05T16:56
2022-06-05T17:39
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
китай
украина
европа
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил своей администрации проанализировать возможность отмены повышенных пошлин на импорт из Китая в попытке сдержать бьющую рекорды инфляцию, сообщила министр торговли Джина Раймондо.Она дала понять, что тарифы на сталь и алюминий, введенные в президентство Дональда Трампа, вероятно, будут сохранены, но отмена пошлин на ввоз потребительских товаров может оказаться полезна американской экономике."Президент попросил нас, свою команду, проанализировать это, и мы сейчас в процессе выполнения его поручения. Ему предстоит принять решение", - сказала Раймондо в интервью телеканалу CNN."Что касается, например, стали и алюминия, мы решили сохранить некоторые из этих тарифов, потому что нам нужно защищать американских рабочих, стальную промышленность. Это вопрос национальной безопасности. Но есть продукты, товары для дома, велосипеды и так далее, где это (снижение пошлин) имеет смысл, и президент это обдумывает", - добавила она.По словам Раймондо, Байден просыпается и засыпает с мыслями о том, что можно сделать для остановки инфляции. "Он открыт к реализации любой хорошей идеи, которая, по его мнению, могла бы помочь американским семьям", - сказала министр.Основным инфляционным фактором она назвала конфликт на Украине и отвергла критику триллионных вливаний в разгар коронавирусной пандемии, заявив, что без байденовского "Американского плана спасения" восстановление национальной экономики носило бы "анемичный и очень болезненный" характер."Я была пару недель назад в Европе, и бензин там, во Франции, стоит 10 долларов за галлон (3,785 литра), и у них не было "Американского плана спасения", который был у нас", - сказала Раймондо. В воскресенье розничная цена на бензин в США в очередной раз обновила исторический максимум, достигнув 4,848 доллара за галлон в среднем по стране."Я с содроганием думаю, что мы переживали бы сейчас, не будь у нас "Американского плана спасения". Вспомните, эти деньги пошли на вакцинацию, позволив вернуть всех на работу. Это были деньги на экстренную помощь арендаторам жилья... Когда президент Байден вступал в должность, у нас было 18 миллионов на пособии по безработице, сейчас их на 90% меньше. Сейчас у нас сильная экономика", - добавила министр.
https://ria.ru/20220428/ssha-1785897897.html
https://ria.ru/20220605/bomba-1793068756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, дональд трамп, китай, украина, европа
16:56 05.06.2022 (обновлено: 17:39 05.06.2022)
Байден поручил изучить вопрос о снижении пошлин на импорт из Китая
Байден поручил администрации рассмотреть вопрос снижения пошлин на импорт из Китая
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил своей администрации проанализировать возможность отмены повышенных пошлин на импорт из Китая в попытке сдержать бьющую рекорды инфляцию, сообщила министр торговли Джина Раймондо.
Она дала понять, что тарифы на сталь и алюминий, введенные в президентство Дональда Трампа
, вероятно, будут сохранены, но отмена пошлин на ввоз потребительских товаров может оказаться полезна американской экономике.
"Президент попросил нас, свою команду, проанализировать это, и мы сейчас в процессе выполнения его поручения. Ему предстоит принять решение", - сказала Раймондо в интервью телеканалу CNN.
"Что касается, например, стали и алюминия, мы решили сохранить некоторые из этих тарифов, потому что нам нужно защищать американских рабочих, стальную промышленность. Это вопрос национальной безопасности. Но есть продукты, товары для дома, велосипеды и так далее, где это (снижение пошлин) имеет смысл, и президент это обдумывает", - добавила она.
По словам Раймондо, Байден просыпается и засыпает с мыслями о том, что можно сделать для остановки инфляции. "Он открыт к реализации любой хорошей идеи, которая, по его мнению, могла бы помочь американским семьям", - сказала министр.
Основным инфляционным фактором она назвала конфликт на Украине
и отвергла критику триллионных вливаний в разгар коронавирусной пандемии, заявив, что без байденовского "Американского плана спасения" восстановление национальной экономики носило бы "анемичный и очень болезненный" характер.
"Я была пару недель назад в Европе
, и бензин там, во Франции
, стоит 10 долларов за галлон (3,785 литра), и у них не было "Американского плана спасения", который был у нас", - сказала Раймондо. В воскресенье розничная цена на бензин в США
в очередной раз обновила исторический максимум, достигнув 4,848 доллара за галлон в среднем по стране.
"Я с содроганием думаю, что мы переживали бы сейчас, не будь у нас "Американского плана спасения". Вспомните, эти деньги пошли на вакцинацию, позволив вернуть всех на работу. Это были деньги на экстренную помощь арендаторам жилья... Когда президент Байден вступал в должность, у нас было 18 миллионов на пособии по безработице, сейчас их на 90% меньше. Сейчас у нас сильная экономика", - добавила министр.