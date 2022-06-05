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В Палестине опровергли данные об ухудшении здоровья Аббаса - РИА Новости, 05.06.2022
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В Палестине опровергли данные об ухудшении здоровья Аббаса
В Палестине опровергли данные об ухудшении здоровья Аббаса - РИА Новости, 05.06.2022
В Палестине опровергли данные об ухудшении здоровья Аббаса
Генсек исполкома Организации освобождения Палестины Хоссейн аль-Шейх опроверг сообщения об ухудшении здоровья палестинского лидера Махмуда Аббаса. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T14:50
2022-06-05T14:50
в мире
палестина
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ГАЗА, 5 июн - РИА Новости. Генсек исполкома Организации освобождения Палестины Хоссейн аль-Шейх опроверг сообщения об ухудшении здоровья палестинского лидера Махмуда Аббаса.В воскресенье некоторые палестинские и международные СМИ написали об ухудшении здоровья президента Палестины. Аббас возглавляет автономию с 2005 года, в марте ему исполнилось 87 лет."Президент находится в добром здравии и продолжает свою работу в обычном режиме, эти фейковые новости направлены на вмешательство во внутреннюю ситуацию в Палестине", - написал аль-Шейх на своей официальной странице в Twitter.
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в мире, палестина
14:50 05.06.2022
 
В Палестине опровергли данные об ухудшении здоровья Аббаса

Генсек исполкома ООП опроверг сообщения об ухудшении здоровья президента Махмуда Аббаса

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкПрезидент Палестины Махмуд Аббас
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Президент Палестины Махмуд Аббас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАЗА, 5 июн - РИА Новости. Генсек исполкома Организации освобождения Палестины Хоссейн аль-Шейх опроверг сообщения об ухудшении здоровья палестинского лидера Махмуда Аббаса.
В воскресенье некоторые палестинские и международные СМИ написали об ухудшении здоровья президента Палестины. Аббас возглавляет автономию с 2005 года, в марте ему исполнилось 87 лет.
"Президент находится в добром здравии и продолжает свою работу в обычном режиме, эти фейковые новости направлены на вмешательство во внутреннюю ситуацию в Палестине", - написал аль-Шейх на своей официальной странице в Twitter.
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