https://ria.ru/20220605/palestina-1793278384.html

В Палестине опровергли данные об ухудшении здоровья Аббаса

В Палестине опровергли данные об ухудшении здоровья Аббаса - РИА Новости, 05.06.2022

В Палестине опровергли данные об ухудшении здоровья Аббаса

Генсек исполкома Организации освобождения Палестины Хоссейн аль-Шейх опроверг сообщения об ухудшении здоровья палестинского лидера Махмуда Аббаса. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T14:50

2022-06-05T14:50

2022-06-05T14:50

в мире

палестина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/44046/72/440467219_0:154:3011:1848_1920x0_80_0_0_04c83f9c016582ed0dcff1b0f8ba7c62.jpg

ГАЗА, 5 июн - РИА Новости. Генсек исполкома Организации освобождения Палестины Хоссейн аль-Шейх опроверг сообщения об ухудшении здоровья палестинского лидера Махмуда Аббаса.В воскресенье некоторые палестинские и международные СМИ написали об ухудшении здоровья президента Палестины. Аббас возглавляет автономию с 2005 года, в марте ему исполнилось 87 лет."Президент находится в добром здравии и продолжает свою работу в обычном режиме, эти фейковые новости направлены на вмешательство во внутреннюю ситуацию в Палестине", - написал аль-Шейх на своей официальной странице в Twitter.

https://ria.ru/20220528/oon-1791471387.html

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина