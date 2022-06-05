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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Минеральное - РИА Новости, 05.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220605/obstrel-1793235661.html
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Минеральное
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Минеральное - РИА Новости, 05.06.2022
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Минеральное
Украинские войска утром в воскресенье за десять минут обстреляли Петровский район города Донецка и населенный пункт Минеральное, выпустив 20 снарядов калибром... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T10:02
2022-06-05T10:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
петровский район
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье за десять минут обстреляли Петровский район города Донецка и населенный пункт Минеральное, выпустив 20 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 09.00 - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра; 09.10 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Минеральное: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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донецкая народная республика
донецк (днр)
петровский район
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), петровский район, вооруженные силы украины
10:02 05.06.2022
 
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Минеральное

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Минеральное 20 снарядами калибра 122 миллиметра

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье за десять минут обстреляли Петровский район города Донецка и населенный пункт Минеральное, выпустив 20 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 09.00 - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра; 09.10 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Минеральное: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Шахтер возле административного здания, пострадавшего в результате обстрела ВСУ шахты имени Челюскинцев в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
09:25Специальная военная операция на Украине
ВСУ уничтожили шахту имени Челюскинцев в Донецке
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Петровский районВооруженные силы Украины
 
 
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