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Украинские войска выпустили семь снарядов по Пантелеймоновке
Украинские войска выпустили семь снарядов по Пантелеймоновке - РИА Новости, 05.06.2022
Украинские войска выпустили семь снарядов по Пантелеймоновке
Украинские войска выпустили семь снарядов по Пантелеймоновке, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T06:16
2022-06-05T06:16
2022-06-05T06:20
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
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россия
донбасс
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ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов по Пантелеймоновке, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220605/obstrel-1793216064.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, донецкая народная республика
06:16 05.06.2022 (обновлено: 06:20 05.06.2022)
Украинские войска выпустили семь снарядов по Пантелеймоновке
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили семь снарядов по Пантелеймоновке