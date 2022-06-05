https://ria.ru/20220605/obstrel-1793216064.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 05.06.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов, сообщает в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T03:54
2022-06-05T03:54
2022-06-05T04:02
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
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донбасс
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ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов, сообщает в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220605/donetsk-1793212026.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, донецкая народная республика
03:54 05.06.2022 (обновлено: 04:02 05.06.2022)
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Киевский район Донецка