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Эксперт спрогнозировал реакцию НАТО в случае столкновения Польши с Россией - РИА Новости, 05.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220605/nato-1793213439.html
Эксперт спрогнозировал реакцию НАТО в случае столкновения Польши с Россией
Эксперт спрогнозировал реакцию НАТО в случае столкновения Польши с Россией - РИА Новости, 05.06.2022
Эксперт спрогнозировал реакцию НАТО в случае столкновения Польши с Россией
Гипотетическое столкновение Польши с российской армией на Украине не приведет к началу боевых действий между Россией и НАТО, предположил в беседе с... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T02:29
2022-06-05T10:19
специальная военная операция на украине
украина
польша
россия
вооруженные силы украины
нато
андрей суздальцев
великобритания
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Гипотетическое столкновение Польши с российской армией на Украине не приведет к началу боевых действий между Россией и НАТО, предположил в беседе с "Украиной.ру" политолог Андрей Суздальцев.В качестве примера он привел Фолклендскую войну (2 апреля — 14 июня 1982 года) — вооруженный конфликт между Аргентиной и Великобританией. На тот момент Соединенное Королевство было членом Североатлантического альянса, однако участвовало в конфликте самостоятельно.По его мнению, Варшава может начать спецоперацию на Украине, не привлекая поддержку войск НАТО."Мы прекрасно понимаем, что Польшу могут обеспечить всем необходимым, чтобы она могла заменить разгромленные ВСУ", — пояснил политолог.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/polsha-1791496570.html
https://ria.ru/20220602/polsha-1792623139.html
украина
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украина, польша, россия, вооруженные силы украины, нато, андрей суздальцев, великобритания, аргентина, в мире
02:29 05.06.2022 (обновлено: 10:19 05.06.2022)
 
Эксперт спрогнозировал реакцию НАТО в случае столкновения Польши с Россией

Политолог Суздальцев: НАТО не поможет Польше в случае столкновения с Россией на Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Гипотетическое столкновение Польши с российской армией на Украине не приведет к началу боевых действий между Россией и НАТО, предположил в беседе с "Украиной.ру" политолог Андрей Суздальцев.
В качестве примера он привел Фолклендскую войну (2 апреля — 14 июня 1982 года) — вооруженный конфликт между Аргентиной и Великобританией. На тот момент Соединенное Королевство было членом Североатлантического альянса, однако участвовало в конфликте самостоятельно.
"Я также не согласен со странным мнением, что боестолкновение Польши с российской армией автоматически приведет к войне между Россией и НАТО. На территории Польши — возможно, но в случае с территорией Украины это сложнее", — высказался Суздальцев.
По его мнению, Варшава может начать спецоперацию на Украине, не привлекая поддержку войск НАТО.
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"Мы прекрасно понимаем, что Польшу могут обеспечить всем необходимым, чтобы она могла заменить разгромленные ВСУ", — пояснил политолог.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПольшаРоссияВооруженные силы УкраиныНАТОАндрей СуздальцевВеликобританияАргентинаВ мире
 
 
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