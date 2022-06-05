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Замглавкома Сухопутными войсками вручил награды героям спецоперации

Замглавкома Сухопутными войсками вручил награды героям спецоперации - РИА Новости, 05.06.2022

Замглавкома Сухопутными войсками вручил награды героям спецоперации

Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Матовников вручил награды военным, отличившимся при выполнении боевых задач во... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T06:25

2022-06-05T06:25

2022-06-05T10:47

специальная военная операция на украине

общество

александр матовников

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

москва

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Матовников вручил награды военным, отличившимся при выполнении боевых задач во время специальной военной операции на Украине, сообщается на сайте Минобороны.Церемония награждения прошла в Центральном военном клиническом госпитале.Он пожелал награжденным скорейшего выздоровления и возвращения в строй. По мнению Матовникова, полученный ими опыт будет востребован на передовой.Среди наград — орден Мужества, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, знак отличия ордена Святого Георгия, медали "За отвагу", Суворова и Жукова.В Минобороны уточнили, что после выписки из госпиталя военнослужащие отправятся на реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220604/nagrada-1793180837.html

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общество, александр матовников, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, москва