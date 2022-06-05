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Замглавкома Сухопутными войсками вручил награды героям спецоперации - РИА Новости, 05.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220605/nagrady-1793220942.html
Замглавкома Сухопутными войсками вручил награды героям спецоперации
Замглавкома Сухопутными войсками вручил награды героям спецоперации - РИА Новости, 05.06.2022
Замглавкома Сухопутными войсками вручил награды героям спецоперации
Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Матовников вручил награды военным, отличившимся при выполнении боевых задач во... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T06:25
2022-06-05T10:47
специальная военная операция на украине
общество
александр матовников
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
москва
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Матовников вручил награды военным, отличившимся при выполнении боевых задач во время специальной военной операции на Украине, сообщается на сайте Минобороны.Церемония награждения прошла в Центральном военном клиническом госпитале.Он пожелал награжденным скорейшего выздоровления и возвращения в строй. По мнению Матовникова, полученный ими опыт будет востребован на передовой.Среди наград — орден Мужества, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, знак отличия ордена Святого Георгия, медали "За отвагу", Суворова и Жукова.В Минобороны уточнили, что после выписки из госпиталя военнослужащие отправятся на реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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общество, александр матовников, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, москва
06:25 05.06.2022 (обновлено: 10:47 05.06.2022)
 
Замглавкома Сухопутными войсками вручил награды героям спецоперации

Замглавкома Сухопутными войсками России Матовников вручил госнаграды героям спецоперации

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Матовников вручил награды военным, отличившимся при выполнении боевых задач во время специальной военной операции на Украине, сообщается на сайте Минобороны.
Церемония награждения прошла в Центральном военном клиническом госпитале.

"От руководства Министерства обороны России, от себя лично благодарю вас за героизм, мужество и отвагу, которую вы проявили при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции", — сказал генерал.

Он пожелал награжденным скорейшего выздоровления и возвращения в строй. По мнению Матовникова, полученный ими опыт будет востребован на передовой.
Среди наград — орден Мужества, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, знак отличия ордена Святого Георгия, медали "За отвагу", Суворова и Жукова.
В Минобороны уточнили, что после выписки из госпиталя военнослужащие отправятся на реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов на брифинге министерства обороны РФ по биологическому оружию - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
Вчера, 18:56Специальная военная операция на Украине
Начальник войск РХБЗ Кириллов вручил награды героям спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоАлександр МатовниковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияМосква
 
 
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