06:25 05.06.2022 (обновлено: 10:47 05.06.2022)
Замглавкома Сухопутными войсками вручил награды героям спецоперации
Замглавкома Сухопутными войсками России Матовников вручил госнаграды героям спецоперации
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Матовников вручил награды военным, отличившимся при выполнении боевых задач во время специальной военной операции на Украине, сообщается на сайте Минобороны.
Церемония награждения прошла в Центральном военном клиническом госпитале.
"От руководства Министерства обороны России, от себя лично благодарю вас за героизм, мужество и отвагу, которую вы проявили при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции", — сказал генерал.
Он пожелал награжденным скорейшего выздоровления и возвращения в строй. По мнению Матовникова, полученный ими опыт будет востребован на передовой.
Среди наград — орден Мужества, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, знак отличия ордена Святого Георгия, медали "За отвагу", Суворова и Жукова.
В Минобороны уточнили, что после выписки из госпиталя военнослужащие отправятся на реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.