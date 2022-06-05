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Порядка 90% москвичей живут рядом с парками и скверами - РИА Новости, 06.06.2022
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Порядка 90% москвичей живут рядом с парками и скверами
Порядка 90% москвичей живут рядом с парками и скверами - РИА Новости, 06.06.2022
Порядка 90% москвичей живут рядом с парками и скверами
Порядка 90% москвичей живут рядом с парками и скверами, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-05T14:07
2022-06-06T15:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Порядка 90% москвичей живут рядом с парками и скверами, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога. Москва – один из самых зеленых мегаполисов мира. Почти 50% площади столицы занимают зеленые территории. Сейчас 90% горожан живут рядом с парками и скверами – в соседстве с природой и ее обитателями", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе более 800 парковых и озелененных территорий, 10 лет назад их было всего 130."В Москве создана одна из лучших систем экомониторинга. Из года в год улучшается качество воздуха и воды, растет число особо охраняемых природных территорий, бережно сохраняется биоразнообразие – в столице обитают 569 краснокнижных животных и растений. Поздравляем всех, кто ежедневно заботится об экологии столицы, с праздником", - дополняется в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы
14:07 05.06.2022 (обновлено: 15:16 06.06.2022)
 

Порядка 90% москвичей живут рядом с парками и скверами

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОтдыхающие в музее-заповеднике "Царицыно"
Отдыхающие в музее-заповеднике Царицыно - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Порядка 90% москвичей живут рядом с парками и скверами, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сегодня Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога. Москва – один из самых зеленых мегаполисов мира. Почти 50% площади столицы занимают зеленые территории. Сейчас 90% горожан живут рядом с парками и скверами – в соседстве с природой и ее обитателями", - говорится в сообщении.
Утки в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 16:02Москва Сегодня: мегаполис для жизни
"Летняя утиная перепись" стартовала на природных территориях Москвы
Отмечается, что в городе более 800 парковых и озелененных территорий, 10 лет назад их было всего 130.
"В Москве создана одна из лучших систем экомониторинга. Из года в год улучшается качество воздуха и воды, растет число особо охраняемых природных территорий, бережно сохраняется биоразнообразие – в столице обитают 569 краснокнижных животных и растений. Поздравляем всех, кто ежедневно заботится об экологии столицы, с праздником", - дополняется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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