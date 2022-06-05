https://ria.ru/20220605/moskva-1793495244.html

Порядка 90% москвичей живут рядом с парками и скверами

Порядка 90% москвичей живут рядом с парками и скверами - РИА Новости, 06.06.2022

Порядка 90% москвичей живут рядом с парками и скверами

Порядка 90% москвичей живут рядом с парками и скверами, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-05T14:07

2022-06-05T14:07

2022-06-06T15:16

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Порядка 90% москвичей живут рядом с парками и скверами, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога. Москва – один из самых зеленых мегаполисов мира. Почти 50% площади столицы занимают зеленые территории. Сейчас 90% горожан живут рядом с парками и скверами – в соседстве с природой и ее обитателями", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе более 800 парковых и озелененных территорий, 10 лет назад их было всего 130."В Москве создана одна из лучших систем экомониторинга. Из года в год улучшается качество воздуха и воды, растет число особо охраняемых природных территорий, бережно сохраняется биоразнообразие – в столице обитают 569 краснокнижных животных и растений. Поздравляем всех, кто ежедневно заботится об экологии столицы, с праздником", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20220604/moskva-1793149663.html

москва

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы