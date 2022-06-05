https://ria.ru/20220605/moskva-1793495244.html
Порядка 90% москвичей живут рядом с парками и скверами
Порядка 90% москвичей живут рядом с парками и скверами - РИА Новости, 06.06.2022
Порядка 90% москвичей живут рядом с парками и скверами
Порядка 90% москвичей живут рядом с парками и скверами, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-05T14:07
2022-06-05T14:07
2022-06-06T15:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Порядка 90% москвичей живут рядом с парками и скверами, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога. Москва – один из самых зеленых мегаполисов мира. Почти 50% площади столицы занимают зеленые территории. Сейчас 90% горожан живут рядом с парками и скверами – в соседстве с природой и ее обитателями", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе более 800 парковых и озелененных территорий, 10 лет назад их было всего 130."В Москве создана одна из лучших систем экомониторинга. Из года в год улучшается качество воздуха и воды, растет число особо охраняемых природных территорий, бережно сохраняется биоразнообразие – в столице обитают 569 краснокнижных животных и растений. Поздравляем всех, кто ежедневно заботится об экологии столицы, с праздником", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20220604/moskva-1793149663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Порядка 90% москвичей живут рядом с парками и скверами, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сегодня Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога. Москва
– один из самых зеленых мегаполисов мира. Почти 50% площади столицы занимают зеленые территории. Сейчас 90% горожан живут рядом с парками и скверами – в соседстве с природой и ее обитателями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в городе более 800 парковых и озелененных территорий, 10 лет назад их было всего 130.
"В Москве создана одна из лучших систем экомониторинга. Из года в год улучшается качество воздуха и воды, растет число особо охраняемых природных территорий, бережно сохраняется биоразнообразие – в столице обитают 569 краснокнижных животных и растений. Поздравляем всех, кто ежедневно заботится об экологии столицы, с праздником", - дополняется в сообщении.