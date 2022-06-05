https://ria.ru/20220605/moldaviya-1793254503.html

Эксперт: амбиции Румынии в Молдавии могут привести к военному конфликту

Эксперт: амбиции Румынии в Молдавии могут привести к военному конфликту - РИА Новости, 05.06.2022

Эксперт: амбиции Румынии в Молдавии могут привести к военному конфликту

Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников в беседе с РИА Новости отметил, что румынские... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T12:10

2022-06-05T12:10

2022-06-05T12:11

в мире

политика

молдавия

румыния

бухарест

клаус йоханнис

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ТИРАСПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников в беседе с РИА Новости отметил, что румынские амбиции в отношении Молдавии чреваты новым вооруженным противостоянием на Днестре.Ранее 92 экс-депутата парламента Молдавии написали письмо президенту Румынии Клаусу Йоханнису с призывом "как можно быстрее провести присоединение Молдовы к Румынии"."Очевидно, что Румыния пытается поддерживать в массовом сознании свои исторические "права" на Молдову. Призыв бывших парламентариев об "унире" – это не первая и не последняя акция такого рода. В данном случае Бухарест формирует удобное для себя информационное поле, которое могло бы быть заметным для Европы", - сказал Шорников.По его мнению, в Кишиневе демарш экс-депутатов благополучно затерялся среди других новостей. Пока не станет слишком поздно, молдаване не должны чувствовать угроз своей государственности, полагает он."Что касается Приднестровья, то, как мы знаем, именно перспектива включения Молдовы в состав Румынии в начале 90-х годов прошлого века явилась ключевым фактором в создании республики и в ее защите населением с оружием в руках. Приднестровцы и сейчас не мыслят себя в рамках румыноязычного пространства. Поэтому румынские амбиции в отношении Молдовы чреваты новым вооруженным противостоянием на Днестре", - считает приднестровский эксперт.Он полагает, что, пока Приднестровье не является признанным независимым государством, вопрос о присоединении Молдовы к Румынии будет самым жестким образом увязан с вопросами безопасности на Днестре. "В Бухаресте, как нам представляется, это хорошо осознают. Румыния сейчас не готова к прямому соприкосновению с российской армией, поэтому пока на Днестре остаются российские миротворцы, вероятность "унири" минимальна", - отметил собеседник агентства."Наличие российских военных не отменяет румынских амбиций на Молдову и на украинские земли. Они были, есть и останутся. Бухарест внимательно наблюдает за украинским кризисом, и можно не сомневаться, что в случае изменения региональной обстановки румыны будут готовы к активным действиям", - считает Шорников.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Находящаяся в непризнанной ПМР оперативная группа российских войск (ОГРВ) - преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи - миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

https://ria.ru/20220603/moldaviya-1792915363.html

https://ria.ru/20220603/moldaviya-1792980695.html

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в мире, политика, молдавия, румыния, бухарест, клаус йоханнис