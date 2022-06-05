https://ria.ru/20220605/moldaviya-1793254503.html
Эксперт: амбиции Румынии в Молдавии могут привести к военному конфликту
Эксперт: амбиции Румынии в Молдавии могут привести к военному конфликту - РИА Новости, 05.06.2022
Эксперт: амбиции Румынии в Молдавии могут привести к военному конфликту
Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников в беседе с РИА Новости отметил, что румынские... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T12:10
2022-06-05T12:10
2022-06-05T12:11
в мире
политика
молдавия
румыния
бухарест
клаус йоханнис
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ТИРАСПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников в беседе с РИА Новости отметил, что румынские амбиции в отношении Молдавии чреваты новым вооруженным противостоянием на Днестре.Ранее 92 экс-депутата парламента Молдавии написали письмо президенту Румынии Клаусу Йоханнису с призывом "как можно быстрее провести присоединение Молдовы к Румынии"."Очевидно, что Румыния пытается поддерживать в массовом сознании свои исторические "права" на Молдову. Призыв бывших парламентариев об "унире" – это не первая и не последняя акция такого рода. В данном случае Бухарест формирует удобное для себя информационное поле, которое могло бы быть заметным для Европы", - сказал Шорников.По его мнению, в Кишиневе демарш экс-депутатов благополучно затерялся среди других новостей. Пока не станет слишком поздно, молдаване не должны чувствовать угроз своей государственности, полагает он."Что касается Приднестровья, то, как мы знаем, именно перспектива включения Молдовы в состав Румынии в начале 90-х годов прошлого века явилась ключевым фактором в создании республики и в ее защите населением с оружием в руках. Приднестровцы и сейчас не мыслят себя в рамках румыноязычного пространства. Поэтому румынские амбиции в отношении Молдовы чреваты новым вооруженным противостоянием на Днестре", - считает приднестровский эксперт.Он полагает, что, пока Приднестровье не является признанным независимым государством, вопрос о присоединении Молдовы к Румынии будет самым жестким образом увязан с вопросами безопасности на Днестре. "В Бухаресте, как нам представляется, это хорошо осознают. Румыния сейчас не готова к прямому соприкосновению с российской армией, поэтому пока на Днестре остаются российские миротворцы, вероятность "унири" минимальна", - отметил собеседник агентства."Наличие российских военных не отменяет румынских амбиций на Молдову и на украинские земли. Они были, есть и останутся. Бухарест внимательно наблюдает за украинским кризисом, и можно не сомневаться, что в случае изменения региональной обстановки румыны будут готовы к активным действиям", - считает Шорников.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Находящаяся в непризнанной ПМР оперативная группа российских войск (ОГРВ) - преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи - миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
https://ria.ru/20220603/moldaviya-1792915363.html
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в мире, политика, молдавия, румыния, бухарест, клаус йоханнис
12:10 05.06.2022 (обновлено: 12:11 05.06.2022)
Эксперт: амбиции Румынии в Молдавии могут привести к военному конфликту
Эксперт Шорников: румынские амбиции в отношении Молдавии приведут к военному конфликту
ТИРАСПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников в беседе с РИА Новости отметил, что румынские амбиции в отношении Молдавии чреваты новым вооруженным противостоянием на Днестре.
Ранее 92 экс-депутата парламента Молдавии
написали письмо президенту Румынии Клаусу Йоханнису
с призывом "как можно быстрее провести присоединение Молдовы к Румынии".
"Очевидно, что Румыния пытается поддерживать в массовом сознании свои исторические "права" на Молдову. Призыв бывших парламентариев об "унире" – это не первая и не последняя акция такого рода. В данном случае Бухарест
формирует удобное для себя информационное поле, которое могло бы быть заметным для Европы", - сказал Шорников.
По его мнению, в Кишиневе
демарш экс-депутатов благополучно затерялся среди других новостей. Пока не станет слишком поздно, молдаване не должны чувствовать угроз своей государственности, полагает он.
"Что касается Приднестровья, то, как мы знаем, именно перспектива включения Молдовы в состав Румынии в начале 90-х годов прошлого века явилась ключевым фактором в создании республики и в ее защите населением с оружием в руках. Приднестровцы и сейчас не мыслят себя в рамках румыноязычного пространства. Поэтому румынские амбиции в отношении Молдовы чреваты новым вооруженным противостоянием на Днестре", - считает приднестровский эксперт.
Он полагает, что, пока Приднестровье не является признанным независимым государством, вопрос о присоединении Молдовы к Румынии будет самым жестким образом увязан с вопросами безопасности на Днестре. "В Бухаресте, как нам представляется, это хорошо осознают. Румыния сейчас не готова к прямому соприкосновению с российской армией, поэтому пока на Днестре остаются российские миротворцы, вероятность "унири" минимальна", - отметил собеседник агентства.
"Наличие российских военных не отменяет румынских амбиций на Молдову и на украинские земли. Они были, есть и останутся. Бухарест внимательно наблюдает за украинским кризисом, и можно не сомневаться, что в случае изменения региональной обстановки румыны будут готовы к активным действиям", - считает Шорников.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Находящаяся в непризнанной ПМР оперативная группа российских войск (ОГРВ) - преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России
. Основные ее задачи - миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.