Миронов не сомневается в скором вхождении Донбасса в состав России
Лидер СРЗП заявил, что ожидает скорое вхождение Донбасса в состав России
Логотип партии "Справедливая Россия - За Правду". Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов заявил, что ожидает вхождения Донбасса в состав РФ "очень скоро".
"Посетил Луганск и обсудил с главой ЛНР Леонидом Пасечником ход спецоперации и восстановление мирной жизни. Даже не сомневаюсь, что Донбасс войдет в состав Российской Федерации уже очень скоро", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что сегодня на территории Украины "идет битва за будущее всего человечества", там "выпестовали по указке Вашингтона самый настоящий фашизм".
"Нисколько не сомневаюсь, что уже очень скоро Луганская область будет в составе Российской Федерации, так же, как и Донецкая область. Возможно, они будут как-то по-другому называться в составе России. Но в любом случае это исторически наша земля", - отметил политик.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.