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Силы ВКС уничтожили заводские цеха по ремонту украинской военной техники
Силы ВКС уничтожили заводские цеха по ремонту украинской военной техники - РИА Новости, 05.06.2022
Силы ВКС уничтожили заводские цеха по ремонту украинской военной техники
Авиация РФ уничтожила в ДНР заводские цеха, ремонтировавшие военную технику Украины, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T12:18
2022-06-05T12:18
2022-06-05T13:15
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краматорск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Авиация РФ уничтожила в ДНР заводские цеха, ремонтировавшие военную технику Украины, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенных пунктах Краматорск, Дружковка и Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожены заводские цеха, в которых осуществлялся ремонт и восстановление для ВСУ военной техники, поврежденной в ходе боевых действий", - сказал генерал.Кроме того, по его словам, за сутки поражены пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад войск Украины, а также шесть районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.Конашенков добавил, что в результате ударов авиации уничтожены две пусковых установки зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районах населенных пунктов Черкасское Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области, две боевые машины реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Коротыч Харьковской области, три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Маяки и Славянск Донецкой Народной Республики, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Северска Донецкой Народной Республики.
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в мире, россия, украина, безопасность, донецкая народная республика, краматорск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
12:18 05.06.2022 (обновлено: 13:15 05.06.2022)
Силы ВКС уничтожили заводские цеха по ремонту украинской военной техники
Минобороны: Авиация России уничтожила заводские цеха по ремонту украинской военной техники