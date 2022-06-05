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Силы ВКС уничтожили заводские цеха по ремонту украинской военной техники - РИА Новости, 05.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Силы ВКС уничтожили заводские цеха по ремонту украинской военной техники
Силы ВКС уничтожили заводские цеха по ремонту украинской военной техники - РИА Новости, 05.06.2022
Силы ВКС уничтожили заводские цеха по ремонту украинской военной техники
Авиация РФ уничтожила в ДНР заводские цеха, ремонтировавшие военную технику Украины, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T12:18
2022-06-05T13:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
безопасность
донецкая народная республика
краматорск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Авиация РФ уничтожила в ДНР заводские цеха, ремонтировавшие военную технику Украины, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенных пунктах Краматорск, Дружковка и Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожены заводские цеха, в которых осуществлялся ремонт и восстановление для ВСУ военной техники, поврежденной в ходе боевых действий", - сказал генерал.Кроме того, по его словам, за сутки поражены пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад войск Украины, а также шесть районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.Конашенков добавил, что в результате ударов авиации уничтожены две пусковых установки зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районах населенных пунктов Черкасское Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области, две боевые машины реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Коротыч Харьковской области, три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Маяки и Славянск Донецкой Народной Республики, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Северска Донецкой Народной Республики.
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в мире, россия, украина, безопасность, донецкая народная республика, краматорск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
12:18 05.06.2022 (обновлено: 13:15 05.06.2022)
 
Силы ВКС уничтожили заводские цеха по ремонту украинской военной техники

Минобороны: Авиация России уничтожила заводские цеха по ремонту украинской военной техники

© РИА Новости / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ка-52 ВКС России
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости
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Ударный вертолет Ка-52 ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Авиация РФ уничтожила в ДНР заводские цеха, ремонтировавшие военную технику Украины, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенных пунктах Краматорск, Дружковка и Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожены заводские цеха, в которых осуществлялся ремонт и восстановление для ВСУ военной техники, поврежденной в ходе боевых действий", - сказал генерал.
Кроме того, по его словам, за сутки поражены пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад войск Украины, а также шесть районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.
Конашенков добавил, что в результате ударов авиации уничтожены две пусковых установки зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районах населенных пунктов Черкасское Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области, две боевые машины реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Коротыч Харьковской области, три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Маяки и Славянск Донецкой Народной Республики, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Северска Донецкой Народной Республики.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаКраматорскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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