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ВС России в районе Одессы сбили украинский самолет Ан-26 - РИА Новости, 05.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220605/minoborony-1793254198.html
ВС России в районе Одессы сбили украинский самолет Ан-26
ВС России в районе Одессы сбили украинский самолет Ан-26 - РИА Новости, 05.06.2022
ВС России в районе Одессы сбили украинский самолет Ан-26
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военно-транспортный самолёт Ан-26 и 10 дронов, заявил в воскресенье официальный представитель... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T12:07
2022-06-05T13:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
одесса
донецкая народная республика
ан-26
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военно-транспортный самолёт Ан-26 и 10 дронов, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит самолет военно-транспортной авиации Ан-26 воздушных сил Украины, перевозивший вооружение и военную технику", - сказал он.Кроме того, российская ПВО уничтожила за сутки 10 украинских беспилотников в районах ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областей, в том числе один "Байрактар ТБ2"."Кроме того, над населенным пунктом Новогеоргиевка Николаевской области перехвачены две тактические ракеты "Точка-У", а в районах населенных пунктов Сухая Каменка, Долгенькое и Каменка Харьковской области сбиты три украинских снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган", - добавил Конашенков.
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в мире, украина, россия, одесса, донецкая народная республика, ан-26
12:07 05.06.2022 (обновлено: 13:17 05.06.2022)
 
ВС России в районе Одессы сбили украинский самолет Ан-26

Минобороны: средствами ПВО сбит украинский самолет АН-26, перевозивший военную технику

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости
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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военно-транспортный самолёт Ан-26 и 10 дронов, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит самолет военно-транспортной авиации Ан-26 воздушных сил Украины, перевозивший вооружение и военную технику", - сказал он.
Кроме того, российская ПВО уничтожила за сутки 10 украинских беспилотников в районах ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областей, в том числе один "Байрактар ТБ2".
"Кроме того, над населенным пунктом Новогеоргиевка Николаевской области перехвачены две тактические ракеты "Точка-У", а в районах населенных пунктов Сухая Каменка, Долгенькое и Каменка Харьковской области сбиты три украинских снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган", - добавил Конашенков.
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