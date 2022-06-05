https://ria.ru/20220605/merinov-1793238811.html

Сергей Меринов: быть аниматором — значит, быть фанатиком

Сергей Меринов: быть аниматором — значит, быть фанатиком - РИА Новости, 05.06.2022

Сергей Меринов: быть аниматором — значит, быть фанатиком

Российский режиссер-мультипликатор, аниматор Сергей Меринов, снявший мультфильмы для циклов "Гора самоцветов" и "Мульти-Россия", рассказал РИА Новости в... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T12:00

2022-06-05T12:00

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сергей меринов

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Российский режиссер-мультипликатор, аниматор Сергей Меринов, снявший мультфильмы для циклов "Гора самоцветов" и "Мульти-Россия", рассказал РИА Новости в преддверии награждения лауреатов VIII Национальной анимационной премии "Икар", кто главный фанат российской анимации из зарубежных художников, какие мультфильмы делать сложнее — кукольные или пластилиновые, и почему профессия аниматоров — это профессия для фанатиков. В кулуарах книжного фестиваля "Красная площадь" с режиссером беседовала Катерина Алабина.— Как вы оцениваете уровень качества существующего в России контента в поле анимации? На каком уровне отечественная анимация сегодня?— Для меня самое главное то, что она самобытная. Я считаю, что подражание — не очень хороший путь, потому что тогда ты всегда будешь в роли догоняющего. Мне нравятся наши самобытные фильмы, которые есть, и их очень много. Их много в авторской анимации, много в таких проектах как "Гора самоцветов" — там абсолютно каждая серия авторская.— Чему русская детская анимация может научить зарубежную? И наоборот, что мы могли бы подчерпнуть у иностранных коллег?— На самом деле, глобально говорить тяжело… Могу сказать, что аниматоры всего мира знают анимацию друг друга, мы смотрим фильмы друг друга и друг у друга что-то всегда "крадем"… Например, в связи с ростом популярности аниме, мы видим, что и российская анимация, и европейская, и американская стали тоже много делать похожего на аниме, есть проникновение этой стилистики. Постоянно идет какой-то взаимообмен.— А российский стиль анимации проникает в чьи-то ещё?— В японской анимации есть огромные отголоски российской, тот же Хаяо Миядзаки — фанат нашей "Снежной королевы", в его мультфильме "Унесённые призраками" есть прямо цитаты. Они такие, понятные художникам, но видно, что он брал наши приемы. Он очень любил российскую анимацию и много оттуда взял.— Какой ваш самый любимый отечественный мультфильм?— А можно я назову три?— Конечно!— Так, "Винни-Пух и все-все-все", "Жил-был пёс" и "Падал прошлогодний снег" — мне кажется, я всю жизнь снимаю продолжение этого мультфильма (смеётся).— Можно ли сказать, что уровень российской анимации равнозначен зарубежной?— В авторской анимации мы находимся на мировом уровне. Основные мировые школы анимации, три школы, известные всему миру — российская, японская, американская. Наша индустрия развивается, и не только короткие сейчас фильмы снимаются — много сериалов, много полных метров, и это, в общем, большое дело, и это прекрасно.— Вы смотрели мультфильм "Суворов. Великое путешествие"? Работа над ним шла, насколько мне известно, около восьми лет.— Нет, этот мультфильм пока не смотрел. Последний полный метр, который я видел, это "Кощей. Начало", и я считаю, что он тоже на очень таком… сильном, хорошем уровне мировом снят. Можно, конечно, придираться, мы всегда придираемся друг к другу, но в целом меня работа студии очень порадовала.— Как считаете, каким критериям должен соответствовать мультфильм, чтобы исполнять одновременно и просветительскую, и, возможно, некую "вдохновительскую" функцию?— Хорошо бы, чтобы мультфильм для начала эти цели преследовал! Это уже очень хорошо, если мультфильм не является, скажем так, "тупым развлечением", а является "умным развлечением", которое ребёнка чему-то учит. Я очень люблю сам образовательные проекты, и это востребовано. Посмотрите, какой успех у сериала "Фиксики", а ведь это абсолютно образовательный сериал. Да что там дети — взрослые многое узнают о том, как устроены вещи! И наша "Гора самоцветов" — заставки к сериям рассказывают о каждом народе. В детский развлекательно контент можно вставлять полезные вещи… Например, "Пластилиновая азбука" тоже очень популярная.— Пластилиновую анимацию, детям, наверное, проще воспринимать?— Совершенно верно! Пластилин для образовательной темы — очень классный материал, который здорово для этих целей подходит, потому что он очень наглядный. Что-то одно превратилось во что-то другое, и ребенок понимает процесс превращения. Это очень здорово.— Что сложнее делать — кукольные мультфильмы или пластилиновые?— Да любые сложно делать! В каждом есть и сложности, и преимущества. Куклы — самый долгий по подготовке, потому что их долго делать. На втором месте пластилин — его тоже долго готовить, но быстрее, чем кукол. Но если куклы не ломаются, то пластилин — да, и часто, и его нужно чинить. Рисованная анимация тоже непростая, нужно каждый кадр рисовать. А пластилин — один раз слепили и его двигаем, заново не рисуем. Везде свои особенности, везде примерно одинаково тяжело, даже в компьютерной или 3D-анимации, потому что кадровая работа очень кропотливая.— Я несколько раз натыкалась на мультфильмы, где задействован войлок или сваленная шерсть. Вы видели подобное? Хотели бы повторить?— Да, это очень красиво! Надо как-нибудь обязательно сделать, до этого мы пока не дошли. У нас есть тряпочные мультфильмы, из одежды тоже снимали… Войлок надо взять. Очень мило, трогательно смотрится.— Если бы вы уже сейчас выбирали, о чем снимать "войлочный" мультфильм, то про что была бы эта история?— Мне кажется, материал всегда диктует тему. И наоборот, к теме всегда нужен подходящий материал. Войлок очень трогателен, наверное, это должна быть трогательная история… Возможно, даже чтобы в конце зритель заплакал. Про собаку, которая ждет своего хозяина?— Есть ли какие-то темы, на которые вы хотели бы снять мультфильм, но еще не брались за них?— Хороший вопрос! Очень хочу снять совершенно абстрактное, не нарративное кино… Всегда смотрю на такие фильмы и хочется такого вот совсем бессюжетного, чистого творчества. Еще давно мечтаю снять фантастическую полнометражную пластилиновую сагу о космических приключениях про живые пластилиновые планеты. Планов много! Это, наверное, основные.— Уже сегодня состоится награждение лауреатов Национальной анимационной премии "Икар", в экспертный состав которой вы входите. Довольны ли вы заявками? Открылись ли какие-то новые имена, кто-то "свежий"?— Да, всегда новые имена открываются. На самом деле, академики премии "Икар" всегда стараются в первую очередь за молодых и голосовать — чтобы поддержать. В начале творческого пути, когда ты во всем сомневаешься и не уверен, очень нужно, чтобы кто-то со стороны сказал: у тебя все классно! Там есть и молодые художники-постановщики, и молодые режиссёры… Посмотрим, что решится!— Какой совет вы могли бы дать начинающему аниматору?— Самый главный совет: это профессия не для того, чтобы ходить на работу с девяти до шести. Это профессия для фанатиков! И это надо любить, обязательно. Анимацией можно заниматься только если ты не можешь ей не заниматься — вы когда попробуете, вы почувствуете, поймете, ваше это или нет. И, конечно, очень важно снимать фильм всегда на тему, которая тебя лично трогает. Даже если это заказ, ты должен найти в этом что-то личное — тогда это будет интересно и зрителям. Если ты снимаешь "с холодным носом", зритель это почувствует.

https://ria.ru/20220408/slascheva-1782489761.html

https://ria.ru/20201217/animatsiya-1589743263.html

https://ria.ru/20210219/animatsiya-1598179740.html

https://ria.ru/20220321/animatsiya-1779234970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью - авторы, интервью, россия, сергей меринов