https://ria.ru/20220605/lavrov-1793331566.html

Посол России подтвердил, что Черногория закрыла небо для самолета Лаврова

Посол России подтвердил, что Черногория закрыла небо для самолета Лаврова - РИА Новости, 05.06.2022

Посол России подтвердил, что Черногория закрыла небо для самолета Лаврова

Посол России в Черногории Владислав Масленников подтвердил РИА Новости, что Подгорица отказала в пролете российского правительственного самолета в черногорском... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T21:54

2022-06-05T21:54

2022-06-05T22:36

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БЕЛГРАД, 5 июн - РИА Новости. Посол России в Черногории Владислав Масленников подтвердил РИА Новости, что Подгорица отказала в пролете российского правительственного самолета в черногорском воздушном пространстве в преддверии ожидаемого визита в Сербию главы МИД РФ Сергея Лаврова.Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила в воскресенье, что президент страны Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита главы МИД РФ. Она отметила, что положение официального Белграда дополнительно осложняется тем, что ожидается и визит канцлера Германии Олафа Шольца 10 июня, а момент во внешней политике таков, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более слушать".В понедельник на 10.00 (11.00 мск) назначена встреча посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко и президента Александра Вучича, который ранее также заявлял, что ситуация с визитом Лаврова в Белград усложняется. В 19.30 (20.30 мск) глава сербского государства выступит с обращением к гражданам по этому вопросу.По данным сербской газеты "Вечерне Новости", руководители Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ. Издание опубликовало фото соответствующего документа черногорских властей.

https://ria.ru/20220605/samolet-1793329430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сергей лавров, александр вучич, ана брнабич, олаф шольц, черногория, сербия, россия