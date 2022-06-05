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Посол России подтвердил, что Черногория закрыла небо для самолета Лаврова - РИА Новости, 05.06.2022
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Посол России подтвердил, что Черногория закрыла небо для самолета Лаврова
Посол России подтвердил, что Черногория закрыла небо для самолета Лаврова - РИА Новости, 05.06.2022
Посол России подтвердил, что Черногория закрыла небо для самолета Лаврова
Посол России в Черногории Владислав Масленников подтвердил РИА Новости, что Подгорица отказала в пролете российского правительственного самолета в черногорском... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T21:54
2022-06-05T22:36
в мире
сергей лавров
александр вучич
ана брнабич
олаф шольц
черногория
сербия
россия
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БЕЛГРАД, 5 июн - РИА Новости. Посол России в Черногории Владислав Масленников подтвердил РИА Новости, что Подгорица отказала в пролете российского правительственного самолета в черногорском воздушном пространстве в преддверии ожидаемого визита в Сербию главы МИД РФ Сергея Лаврова.Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила в воскресенье, что президент страны Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита главы МИД РФ. Она отметила, что положение официального Белграда дополнительно осложняется тем, что ожидается и визит канцлера Германии Олафа Шольца 10 июня, а момент во внешней политике таков, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более слушать".В понедельник на 10.00 (11.00 мск) назначена встреча посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко и президента Александра Вучича, который ранее также заявлял, что ситуация с визитом Лаврова в Белград усложняется. В 19.30 (20.30 мск) глава сербского государства выступит с обращением к гражданам по этому вопросу.По данным сербской газеты "Вечерне Новости", руководители Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ. Издание опубликовало фото соответствующего документа черногорских властей.
https://ria.ru/20220605/samolet-1793329430.html
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в мире, сергей лавров, александр вучич, ана брнабич, олаф шольц, черногория, сербия, россия
21:54 05.06.2022 (обновлено: 22:36 05.06.2022)
 
Посол России подтвердил, что Черногория закрыла небо для самолета Лаврова

Вучич анонсировал обращение к гражданам Сербии из-за ситуации с визитом Лаврова

© РИА Новости / Виталий АньковСамолет Boeing 777-300
Самолет Boeing 777-300 - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БЕЛГРАД, 5 июн - РИА Новости. Посол России в Черногории Владислав Масленников подтвердил РИА Новости, что Подгорица отказала в пролете российского правительственного самолета в черногорском воздушном пространстве в преддверии ожидаемого визита в Сербию главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила в воскресенье, что президент страны Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита главы МИД РФ. Она отметила, что положение официального Белграда дополнительно осложняется тем, что ожидается и визит канцлера Германии Олафа Шольца 10 июня, а момент во внешней политике таков, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более слушать".
"Подтверждаем, что Подгорица отказала в пролете российского правительственного самолета в черногорском воздушном пространстве", - сказал Масленников.
В понедельник на 10.00 (11.00 мск) назначена встреча посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко и президента Александра Вучича, который ранее также заявлял, что ситуация с визитом Лаврова в Белград усложняется. В 19.30 (20.30 мск) глава сербского государства выступит с обращением к гражданам по этому вопросу.
По данным сербской газеты "Вечерне Новости", руководители Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ. Издание опубликовало фото соответствующего документа черногорских властей.
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В миреСергей ЛавровАлександр ВучичАна БрнабичОлаф ШольцЧерногорияСербияРоссия
 
 
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