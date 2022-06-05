21:54 05.06.2022 (обновлено: 22:36 05.06.2022)
Посол России подтвердил, что Черногория закрыла небо для самолета Лаврова
Вучич анонсировал обращение к гражданам Сербии из-за ситуации с визитом Лаврова
БЕЛГРАД, 5 июн - РИА Новости. Посол России в Черногории Владислав Масленников подтвердил РИА Новости, что Подгорица отказала в пролете российского правительственного самолета в черногорском воздушном пространстве в преддверии ожидаемого визита в Сербию главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила в воскресенье, что президент страны Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита главы МИД РФ. Она отметила, что положение официального Белграда дополнительно осложняется тем, что ожидается и визит канцлера Германии Олафа Шольца 10 июня, а момент во внешней политике таков, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более слушать".
"Подтверждаем, что Подгорица отказала в пролете российского правительственного самолета в черногорском воздушном пространстве", - сказал Масленников.
В понедельник на 10.00 (11.00 мск) назначена встреча посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко и президента Александра Вучича, который ранее также заявлял, что ситуация с визитом Лаврова в Белград усложняется. В 19.30 (20.30 мск) глава сербского государства выступит с обращением к гражданам по этому вопросу.
По данным сербской газеты "Вечерне Новости", руководители Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ. Издание опубликовало фото соответствующего документа черногорских властей.