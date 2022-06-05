https://ria.ru/20220605/koronavirus-1793274896.html
Мурашко: 2,5 тысячи пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
Мурашко: 2,5 тысячи пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 05.06.2022
Мурашко: 2,5 тысячи пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
Пандемия коронавируса пока не отступила, под наблюдением медиков находятся почти 100 тысяч пациентов с коронавирусом, 2,5 тысячи из них в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T14:24
2022-06-05T14:24
2022-06-05T16:02
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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КАЛУГА, 5 июн - РИА Новости. Пандемия коронавируса пока не отступила, под наблюдением медиков находятся почти 100 тысяч пациентов с коронавирусом, 2,5 тысячи из них в тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Полностью пандемия не отступила, и сегодня почти 100 тысяч пациентов находятся под наблюдением, в том числе 2,5 тысячи пациентов находятся в тяжелом состоянии", —сказал Мурашко журналистам.Он заявил, что рекомендация ревакцинироваться от коронавируса раз в полгода остается в силе. "В этот период, когда все-таки достаточно высокий уровень заболеваемости еще сохраняется, пока рекомендуем ревакцинацию раз в шесть месяцев, для этого доступны препараты "Спутник V" или "Спутник Лайт", — сказал Мурашко журналистам.Министр также призвал сохранять готовность к возможным волнам заболеваемости коронавирусом.За последние сутки в РФ было выявлено более 3,7 тысячи новых случаев коронавируса.
https://ria.ru/20220605/koronavirus-1793246841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
14:24 05.06.2022 (обновлено: 16:02 05.06.2022)
Мурашко: 2,5 тысячи пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
Глава Минздрава Мурашко назвал уровень заболеваемости COVID-19 в России высоким
КАЛУГА, 5 июн - РИА Новости. Пандемия коронавируса пока не отступила, под наблюдением медиков находятся почти 100 тысяч пациентов с коронавирусом, 2,5 тысячи из них в тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Полностью пандемия не отступила, и сегодня почти 100 тысяч пациентов находятся под наблюдением, в том числе 2,5 тысячи пациентов находятся в тяжелом состоянии", —сказал Мурашко журналистам.
Он заявил, что рекомендация ревакцинироваться от коронавируса раз в полгода остается в силе.
"В этот период, когда все-таки достаточно высокий уровень заболеваемости еще сохраняется, пока рекомендуем ревакцинацию раз в шесть месяцев, для этого доступны препараты "Спутник V" или "Спутник Лайт", — сказал Мурашко журналистам.
Министр также призвал сохранять готовность к возможным волнам заболеваемости коронавирусом.
За последние сутки в РФ
было выявлено более 3,7 тысячи новых случаев коронавируса.