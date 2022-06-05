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Мурашко: 2,5 тысячи пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 05.06.2022
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Мурашко: 2,5 тысячи пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
Мурашко: 2,5 тысячи пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 05.06.2022
Мурашко: 2,5 тысячи пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
Пандемия коронавируса пока не отступила, под наблюдением медиков находятся почти 100 тысяч пациентов с коронавирусом, 2,5 тысячи из них в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T14:24
2022-06-05T16:02
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здоровье - общество
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коронавирус в россии
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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КАЛУГА, 5 июн - РИА Новости. Пандемия коронавируса пока не отступила, под наблюдением медиков находятся почти 100 тысяч пациентов с коронавирусом, 2,5 тысячи из них в тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Полностью пандемия не отступила, и сегодня почти 100 тысяч пациентов находятся под наблюдением, в том числе 2,5 тысячи пациентов находятся в тяжелом состоянии", —сказал Мурашко журналистам.Он заявил, что рекомендация ревакцинироваться от коронавируса раз в полгода остается в силе. "В этот период, когда все-таки достаточно высокий уровень заболеваемости еще сохраняется, пока рекомендуем ревакцинацию раз в шесть месяцев, для этого доступны препараты "Спутник V" или "Спутник Лайт", — сказал Мурашко журналистам.Министр также призвал сохранять готовность к возможным волнам заболеваемости коронавирусом.За последние сутки в РФ было выявлено более 3,7 тысячи новых случаев коронавируса.
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россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
14:24 05.06.2022 (обновлено: 16:02 05.06.2022)
 
Мурашко: 2,5 тысячи пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

Глава Минздрава Мурашко назвал уровень заболеваемости COVID-19 в России высоким

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
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КАЛУГА, 5 июн - РИА Новости. Пандемия коронавируса пока не отступила, под наблюдением медиков находятся почти 100 тысяч пациентов с коронавирусом, 2,5 тысячи из них в тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Полностью пандемия не отступила, и сегодня почти 100 тысяч пациентов находятся под наблюдением, в том числе 2,5 тысячи пациентов находятся в тяжелом состоянии", —сказал Мурашко журналистам.
Он заявил, что рекомендация ревакцинироваться от коронавируса раз в полгода остается в силе.
"В этот период, когда все-таки достаточно высокий уровень заболеваемости еще сохраняется, пока рекомендуем ревакцинацию раз в шесть месяцев, для этого доступны препараты "Спутник V" или "Спутник Лайт", — сказал Мурашко журналистам.
Министр также призвал сохранять готовность к возможным волнам заболеваемости коронавирусом.
За последние сутки в РФ было выявлено более 3,7 тысячи новых случаев коронавируса.
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Распространение коронавирусаРоссияОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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