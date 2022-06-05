https://ria.ru/20220605/koronavirus-1793274896.html

Мурашко: 2,5 тысячи пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

Мурашко: 2,5 тысячи пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 05.06.2022

Мурашко: 2,5 тысячи пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

Пандемия коронавируса пока не отступила, под наблюдением медиков находятся почти 100 тысяч пациентов с коронавирусом, 2,5 тысячи из них в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T14:24

2022-06-05T14:24

2022-06-05T16:02

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михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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КАЛУГА, 5 июн - РИА Новости. Пандемия коронавируса пока не отступила, под наблюдением медиков находятся почти 100 тысяч пациентов с коронавирусом, 2,5 тысячи из них в тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Полностью пандемия не отступила, и сегодня почти 100 тысяч пациентов находятся под наблюдением, в том числе 2,5 тысячи пациентов находятся в тяжелом состоянии", —сказал Мурашко журналистам.Он заявил, что рекомендация ревакцинироваться от коронавируса раз в полгода остается в силе. "В этот период, когда все-таки достаточно высокий уровень заболеваемости еще сохраняется, пока рекомендуем ревакцинацию раз в шесть месяцев, для этого доступны препараты "Спутник V" или "Спутник Лайт", — сказал Мурашко журналистам.Министр также призвал сохранять готовность к возможным волнам заболеваемости коронавирусом.За последние сутки в РФ было выявлено более 3,7 тысячи новых случаев коронавируса.

https://ria.ru/20220605/koronavirus-1793246841.html

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Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)