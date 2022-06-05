https://ria.ru/20220605/koronavirus-1793247542.html
В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом - РИА Новости, 05.06.2022
В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 222 человека, сообщает в воскресенье портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T11:11
2022-06-05T11:11
2022-06-05T11:11
распространение коронавируса
россия
московская область (подмосковье)
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760754103_351:0:3068:1528_1920x0_80_0_0_ae397ff35a8b97d796595839941404df.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 222 человека, сообщает в воскресенье портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались три человека.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 246 человек.
https://ria.ru/20220605/koronavirus-1793246841.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760754103_445:0:2284:1379_1920x0_80_0_0_0b748b01635d727c19678a74e9759148.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московская область (подмосковье), общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19
В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 222 новых случая заражения коронавирусом