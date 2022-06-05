https://ria.ru/20220605/koronavirus-1793246841.html

В России за сутки госпитализировали 837 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 837 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 05.06.2022

В России за сутки госпитализировали 837 пациентов с COVID-19

В РФ за сутки госпитализированы 837 человек с коронавирусом, это на 43,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T11:09

2022-06-05T11:09

2022-06-05T11:09

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 837 человек с коронавирусом, это на 43,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 5 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 837 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 43,9%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 12 регионах, снижение - в 69, ситуация не изменилась в четырёх регионах.Более 3,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 75 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Выявлено 3 786 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 75 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России выздоровели 3935 человек после лечения от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 3 935 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220604/koronavirus-1793077293.html

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