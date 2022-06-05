https://ria.ru/20220605/kndr-1793225633.html

СМИ: Япония, США и Южная Корея обсудили последние ракетные пуски КНДР

СМИ: Япония, США и Южная Корея обсудили последние ракетные пуски КНДР - РИА Новости, 05.06.2022

СМИ: Япония, США и Южная Корея обсудили последние ракетные пуски КНДР

Высокопоставленные представители ответственных за вопросы по Северной Корее департаментов правительств Японии, США и Южной Кореи провели в воскресенье... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T08:29

2022-06-05T08:29

2022-06-05T08:29

в мире

корейский полуостров

кндр (северная корея)

южная корея

японское море

япония

сша

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ТОКИО, 5 июн – РИА Новости. Высокопоставленные представители ответственных за вопросы по Северной Корее департаментов правительств Японии, США и Южной Кореи провели в воскресенье телефонный разговор, в ходе которого обсудили последние ракетные пуски КНДР и договорились укреплять взаимодействие для полной денуклеаризации Северной Кореи.Об этом сообщило агентство Киодо.Стороны также подчеркнули, что расширение ядерных и ракетных разработок Пхеньяна является явным и серьезным вызовом международному сообществу.Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея провела пуск восемь баллистических ракет малой дальности как минимум из двух мест в сторону Японского моря.В свою очередь, министр обороны Японии заявил, что КНДР произвела пуск не менее 6 ракет, дальность их полета составила от 300 до 400 километров, а максимальная высота полета – от 50 до 100 километров. Японские военные также полагают, что среди выпущенных ракет были снаряды с изменяемой траекторией полета.К настоящему времени сообщений об ущербе воздушным и морским судам не поступало.Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия. Последний раз мая КНДР произвела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря утром 25 мая. Первая из ракет, предположительно, являлась межконтинентальной баллистической ракетой.

https://ria.ru/20220605/protest-1793219381.html

https://ria.ru/20220528/kndr-1791375346.html

корейский полуостров

кндр (северная корея)

южная корея

японское море

япония

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, корейский полуостров, кндр (северная корея), южная корея, японское море, япония, сша