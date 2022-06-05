https://ria.ru/20220605/kndr-1793225633.html
СМИ: Япония, США и Южная Корея обсудили последние ракетные пуски КНДР
СМИ: Япония, США и Южная Корея обсудили последние ракетные пуски КНДР - РИА Новости, 05.06.2022
СМИ: Япония, США и Южная Корея обсудили последние ракетные пуски КНДР
Высокопоставленные представители ответственных за вопросы по Северной Корее департаментов правительств Японии, США и Южной Кореи провели в воскресенье... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T08:29
2022-06-05T08:29
2022-06-05T08:29
в мире
корейский полуостров
кндр (северная корея)
южная корея
японское море
япония
сша
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ТОКИО, 5 июн – РИА Новости. Высокопоставленные представители ответственных за вопросы по Северной Корее департаментов правительств Японии, США и Южной Кореи провели в воскресенье телефонный разговор, в ходе которого обсудили последние ракетные пуски КНДР и договорились укреплять взаимодействие для полной денуклеаризации Северной Кореи.Об этом сообщило агентство Киодо.Стороны также подчеркнули, что расширение ядерных и ракетных разработок Пхеньяна является явным и серьезным вызовом международному сообществу.Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея провела пуск восемь баллистических ракет малой дальности как минимум из двух мест в сторону Японского моря.В свою очередь, министр обороны Японии заявил, что КНДР произвела пуск не менее 6 ракет, дальность их полета составила от 300 до 400 километров, а максимальная высота полета – от 50 до 100 километров. Японские военные также полагают, что среди выпущенных ракет были снаряды с изменяемой траекторией полета.К настоящему времени сообщений об ущербе воздушным и морским судам не поступало.Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия. Последний раз мая КНДР произвела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря утром 25 мая. Первая из ракет, предположительно, являлась межконтинентальной баллистической ракетой.
https://ria.ru/20220605/protest-1793219381.html
https://ria.ru/20220528/kndr-1791375346.html
корейский полуостров
кндр (северная корея)
южная корея
японское море
япония
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, корейский полуостров, кндр (северная корея), южная корея, японское море, япония, сша
СМИ: Япония, США и Южная Корея обсудили последние ракетные пуски КНДР
Агентство "Киодо": представители Японии, США и Южной Кореи обсудили ракетные пуски КНДР
ТОКИО, 5 июн – РИА Новости. Высокопоставленные представители ответственных за вопросы по Северной Корее департаментов правительств Японии, США и Южной Кореи провели в воскресенье телефонный разговор, в ходе которого обсудили последние ракетные пуски КНДР и договорились укреплять взаимодействие для полной денуклеаризации Северной Кореи.
Об этом сообщило агентство Киодо.
Стороны также подчеркнули, что расширение ядерных и ракетных разработок Пхеньяна
является явным и серьезным вызовом международному сообществу.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи
сообщил, что Северная Корея провела пуск восемь баллистических ракет малой дальности как минимум из двух мест в сторону Японского моря
.
В свою очередь, министр обороны Японии
заявил, что КНДР произвела пуск не менее 6 ракет, дальность их полета составила от 300 до 400 километров, а максимальная высота полета – от 50 до 100 километров. Японские военные также полагают, что среди выпущенных ракет были снаряды с изменяемой траекторией полета.
К настоящему времени сообщений об ущербе воздушным и морским судам не поступало.
Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия. Последний раз мая КНДР произвела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря утром 25 мая. Первая из ракет, предположительно, являлась межконтинентальной баллистической ракетой.