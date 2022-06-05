https://ria.ru/20220605/kazakhstan-1793280406.html
Референдум в Казахстане проходит без нарушений, заявили российские сенаторы
Референдум в Казахстане проходит без нарушений, заявили российские сенаторы - РИА Новости, 05.06.2022
Референдум в Казахстане проходит без нарушений, заявили российские сенаторы
Референдум в Казахстане проходит без нарушений, права избирателей соблюдаются, сообщили РИА Новости глава делегации Совфеда в миссии наблюдателей, первый... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T15:02
2022-06-05T15:02
2022-06-05T15:03
конституционный референдум в казахстане
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Референдум в Казахстане проходит без нарушений, права избирателей соблюдаются, сообщили РИА Новости глава делегации Совфеда в миссии наблюдателей, первый замглавы конституционного комитета СФ Владимир Полетаев и депутат Госдумы и наблюдатель от России на референдуме Сергей Кабышев.Казахстанцы в воскресенье голосуют по вопросу внесения изменений в конституцию страны, направленных на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Центральная избирательная комиссия сообщала, что проголосовать на референдуме имеют право 11 722 536 человек. Согласно законодательству республики, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в плебисците. Явка к 16.00 (13.00 мск) составила 60,80%."На текущий момент идёт голосование, нарушений нет. Люди идут голосовать с настроением, всё проходит спокойно", - сказал сенатор.По его словам, в стране обеспечена хорошая информированность граждан о проходящем референдуме."Мы посетили более 10 избирательных участков, разговаривали с людьми, которые уже проголосовали. Все идут (на референдум) добровольно", - добавил Полетаев. Он сообщил, что созданы все условия для голосования людей с ограничениями по здоровью.Кабышев отметил, что видит большое число людей, идущих к участкам. "Нарушений никаких не зафиксировано, все идет нормально", - заявил РИА Новости депутат.
https://ria.ru/20220605/referendum-1793221151.html
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конституционный референдум в казахстане
15:02 05.06.2022 (обновлено: 15:03 05.06.2022)
Референдум в Казахстане проходит без нарушений, заявили российские сенаторы
Сенаторы Полетаев и Кабышев: референдум в Казахстане проходит без нарушений
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Референдум в Казахстане проходит без нарушений, права избирателей соблюдаются, сообщили РИА Новости глава делегации Совфеда в миссии наблюдателей, первый замглавы конституционного комитета СФ Владимир Полетаев и депутат Госдумы и наблюдатель от России на референдуме Сергей Кабышев.
Казахстанцы в воскресенье голосуют по вопросу внесения изменений в конституцию страны, направленных на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Центральная избирательная комиссия сообщала, что проголосовать на референдуме имеют право 11 722 536 человек. Согласно законодательству республики, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в плебисците. Явка к 16.00 (13.00 мск) составила 60,80%.
"На текущий момент идёт голосование, нарушений нет. Люди идут голосовать с настроением, всё проходит спокойно", - сказал сенатор.
По его словам, в стране обеспечена хорошая информированность граждан о проходящем референдуме.
"Мы посетили более 10 избирательных участков, разговаривали с людьми, которые уже проголосовали. Все идут (на референдум) добровольно", - добавил Полетаев. Он сообщил, что созданы все условия для голосования людей с ограничениями по здоровью.
Кабышев отметил, что видит большое число людей, идущих к участкам. "Нарушений никаких не зафиксировано, все идет нормально", - заявил РИА Новости депутат.