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Кадыров заявил, что чеченские бойцы уничтожили боевиков в Камышевахе - РИА Новости, 05.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220605/kadyrov-1793301185.html
Кадыров заявил, что чеченские бойцы уничтожили боевиков в Камышевахе
Кадыров заявил, что чеченские бойцы уничтожили боевиков в Камышевахе - РИА Новости, 05.06.2022
Кадыров заявил, что чеченские бойцы уничтожили боевиков в Камышевахе
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео с бойцами чеченских подразделений, которые уничтожают группу украинских боевиков в районе поселка РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T17:13
2022-06-05T20:22
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
донбасс
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 5 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео с бойцами чеченских подразделений, которые уничтожают группу украинских боевиков в районе поселка Камышеваха в ЛНР.По словам главы Чечни, подобная участь ждет каждого "националиста и бандеровца"."Теперь у нас есть новый план действий, который, как показывают первые дни его применения, полностью себя оправдал. Поэтому у нас нет ни малейших сомнений, что победа будет за нами", — заключил Кадыров.Камышеваха расположена к северу от Попасной. Это важный укрепрайон украинских войск.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Артобстрел украинских националистов в районе поселка Камышеваха
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео с бойцами чеченских подразделений, которые уничтожают группу украинских боевиков в районе поселка Камышеваха в ЛНР.
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владимир путин, россия, украина, донбасс, рамзан кадыров
17:13 05.06.2022 (обновлено: 20:22 05.06.2022)
 
Кадыров заявил, что чеченские бойцы уничтожили боевиков в Камышевахе

Глава Чечни Кадыров сообщил об уничтожении группы ВСУ в районе Камышевахи в ЛНР

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ГРОЗНЫЙ, 5 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео с бойцами чеченских подразделений, которые уничтожают группу украинских боевиков в районе поселка Камышеваха в ЛНР.

"По кадрам воздушной разведки можно увидеть, как националисты находятся в состоянии тотальной паники. Пытаясь спасти свои шкуры от артобстрелов, они постоянно перемещаются по разным точкам, но это им не помогает. Суровая кара возмездия настигает каждого из них", — написал он.

По словам главы Чечни, подобная участь ждет каждого "националиста и бандеровца".
"Теперь у нас есть новый план действий, который, как показывают первые дни его применения, полностью себя оправдал. Поэтому у нас нет ни малейших сомнений, что победа будет за нами", — заключил Кадыров.
Камышеваха расположена к северу от Попасной. Это важный укрепрайон украинских войск.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:49Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.06.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассРамзан Кадыров
 
 
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