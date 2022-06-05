https://ria.ru/20220605/kadyrov-1793301185.html

Кадыров заявил, что чеченские бойцы уничтожили боевиков в Камышевахе

Кадыров заявил, что чеченские бойцы уничтожили боевиков в Камышевахе - РИА Новости, 05.06.2022

Кадыров заявил, что чеченские бойцы уничтожили боевиков в Камышевахе

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео с бойцами чеченских подразделений, которые уничтожают группу украинских боевиков в районе поселка РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T17:13

2022-06-05T17:13

2022-06-05T20:22

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

донбасс

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 5 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео с бойцами чеченских подразделений, которые уничтожают группу украинских боевиков в районе поселка Камышеваха в ЛНР.По словам главы Чечни, подобная участь ждет каждого "националиста и бандеровца"."Теперь у нас есть новый план действий, который, как показывают первые дни его применения, полностью себя оправдал. Поэтому у нас нет ни малейших сомнений, что победа будет за нами", — заключил Кадыров.Камышеваха расположена к северу от Попасной. Это важный укрепрайон украинских войск.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220605/spetsoperatsiya-1793258108.html

россия

украина

донбасс

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Артобстрел украинских националистов в районе поселка Камышеваха Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео с бойцами чеченских подразделений, которые уничтожают группу украинских боевиков в районе поселка Камышеваха в ЛНР. 2022-06-05T17:13 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, украина, донбасс, рамзан кадыров