17:13 05.06.2022 (обновлено: 20:22 05.06.2022)
Кадыров заявил, что чеченские бойцы уничтожили боевиков в Камышевахе
Глава Чечни Кадыров сообщил об уничтожении группы ВСУ в районе Камышевахи в ЛНР
ГРОЗНЫЙ, 5 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео с бойцами чеченских подразделений, которые уничтожают группу украинских боевиков в районе поселка Камышеваха в ЛНР.
"По кадрам воздушной разведки можно увидеть, как националисты находятся в состоянии тотальной паники. Пытаясь спасти свои шкуры от артобстрелов, они постоянно перемещаются по разным точкам, но это им не помогает. Суровая кара возмездия настигает каждого из них", — написал он.
По словам главы Чечни, подобная участь ждет каждого "националиста и бандеровца".
"Теперь у нас есть новый план действий, который, как показывают первые дни его применения, полностью себя оправдал. Поэтому у нас нет ни малейших сомнений, что победа будет за нами", — заключил Кадыров.
Камышеваха расположена к северу от Попасной. Это важный укрепрайон украинских войск.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.