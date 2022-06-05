https://ria.ru/20220605/ierusalim-1793273152.html

СМИ: на Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнули беспорядки

СМИ: на Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнули беспорядки - РИА Новости, 05.06.2022

СМИ: на Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнули беспорядки

Беспорядки вспыхнули в воскресенье на Храмовой горе в Иерусалиме в тот момент, когда на гору стали подниматься еврейские паломники, волнения переросли в... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T14:09

2022-06-05T14:09

2022-06-05T14:11

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июн - РИА Новости. Беспорядки вспыхнули в воскресенье на Храмовой горе в Иерусалиме в тот момент, когда на гору стали подниматься еврейские паломники, волнения переросли в столкновения мусульман с израильской полицией, сообщил израильский телеканал КАН."Сегодня утром на Храмовой горе в сотрудников полиции были брошены предметы, после того как гора была открыта для посещения евреями. Полицейские заперли двери мечети, и посещение горы прошло как обычно", - говорится в публикации телеканала.На опубликованных кадрах видно, как на полицейских, заблокировавших дверь мечети Аль-Акса, из окон выбрасывают стул. Израильская полиция пока не комментирует утренние события на Храмовой горе.Напряжённая обстановка на Храмовой горе в Иерусалиме сохраняется с апреля, когда мусульмане отмечали священный месяц Рамадан. Израильские власти неоднократно заявляли, что привержены сохранению статуса-кво вокруг святых мест Храмовой горы, согласно которому мусульмане могут отправлять религиозные ритуалы на святыне, а еврейские паломники лишь посещают Храмовую гору, не проводя там религиозных обрядов. Однако посещение евреями Храмовой горы часто становится причиной волнений мусульман и последующих столкновений с израильской полицией.

https://ria.ru/20210528/gora-1734445154.html

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в мире, иерусалим, израиль