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Российские военные доставили гумпомощь в освобожденный Красный Лиман - РИА Новости, 05.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220605/gumpomosch-1793218558.html
Российские военные доставили гумпомощь в освобожденный Красный Лиман
Российские военные доставили гумпомощь в освобожденный Красный Лиман - РИА Новости, 05.06.2022
Российские военные доставили гумпомощь в освобожденный Красный Лиман
Военнослужащие Центрального военного округа российских Вооруженных сил доставили в освобожденный Красный Лиман несколько тонн продовольствия, следует из... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T05:08
2022-06-05T05:08
специальная военная операция на украине
в мире
красный лиман
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа российских Вооруженных сил доставили в освобожденный Красный Лиман несколько тонн продовольствия, следует из опубликованного в воскресенье видео Минобороны России.Жителям доставили крупы, мясные и рыбные консервы, макароны, масло, сладости. Продовольствие поможет гражданам справиться с непростым периодом до восстановления нормальной мирной жизни, которым занимаются российские военные вместе с военно-гражданской администрацией Красного Лимана.Со слов местных жителей, отступающие украинские подразделения целенаправленно били по жилым домам из артиллерии и РСЗО. В городе после ударов украинской артиллерии при отступлении нет электричества, отсутствует водоснабжение, также закрыты магазины.Жители Красного Лимана поблагодарили российских военных за оказанную помощь.
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в мире, красный лиман, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), москва
05:08 05.06.2022
 
Российские военные доставили гумпомощь в освобожденный Красный Лиман

Российские военные доставили гуманитарную помощь в освобожденный Красный Лиман

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа российских Вооруженных сил доставили в освобожденный Красный Лиман несколько тонн продовольствия, следует из опубликованного в воскресенье видео Минобороны России.
Жителям доставили крупы, мясные и рыбные консервы, макароны, масло, сладости. Продовольствие поможет гражданам справиться с непростым периодом до восстановления нормальной мирной жизни, которым занимаются российские военные вместе с военно-гражданской администрацией Красного Лимана.
Со слов местных жителей, отступающие украинские подразделения целенаправленно били по жилым домам из артиллерии и РСЗО. В городе после ударов украинской артиллерии при отступлении нет электричества, отсутствует водоснабжение, также закрыты магазины.
Жители Красного Лимана поблагодарили российских военных за оказанную помощь.
Военнослужащие ВС РФ раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
05:06Специальная военная операция на Украине
Российские военные доставили гумпомощь в Харьковскую область
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасный ЛиманВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Москва
 
 
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