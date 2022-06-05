https://ria.ru/20220605/gumpomosch-1793218558.html

Российские военные доставили гумпомощь в освобожденный Красный Лиман

Российские военные доставили гумпомощь в освобожденный Красный Лиман - РИА Новости, 05.06.2022

Российские военные доставили гумпомощь в освобожденный Красный Лиман

Военнослужащие Центрального военного округа российских Вооруженных сил доставили в освобожденный Красный Лиман несколько тонн продовольствия, следует из... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T05:08

2022-06-05T05:08

2022-06-05T05:08

специальная военная операция на украине

в мире

красный лиман

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

москва

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа российских Вооруженных сил доставили в освобожденный Красный Лиман несколько тонн продовольствия, следует из опубликованного в воскресенье видео Минобороны России.Жителям доставили крупы, мясные и рыбные консервы, макароны, масло, сладости. Продовольствие поможет гражданам справиться с непростым периодом до восстановления нормальной мирной жизни, которым занимаются российские военные вместе с военно-гражданской администрацией Красного Лимана.Со слов местных жителей, отступающие украинские подразделения целенаправленно били по жилым домам из артиллерии и РСЗО. В городе после ударов украинской артиллерии при отступлении нет электричества, отсутствует водоснабжение, также закрыты магазины.Жители Красного Лимана поблагодарили российских военных за оказанную помощь.

https://ria.ru/20220605/gumpomosch-1793218433.html

красный лиман

москва

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в мире, красный лиман, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), москва