05:06 05.06.2022 (обновлено: 05:16 05.06.2022)
Российские военные доставили гумпомощь в Харьковскую область
Минобороны: российские военные доставили гумпомощь ветеранам ВОВ в Харьковской области
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области
Военнослужащие ВС РФ раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Военнослужащие Западного военного округа российских Вооруженных сил доставили 40 тонн гуманитарной помощи в освобожденные населенные пункты в Харьковской области, в том числе продовольственные наборы вручили лично ветеранам Великой Отечественной войны, следует из видео в Telegram-канале Минобороны.
"В населенные пункты доставлены продовольствие и предметы первой необходимости. В первую очередь, необходимой помощью из России обеспечиваются семьи с детьми, а также пожилые люди и инвалиды. Во время раздачи гуманитарной помощи военнослужащие ЗВО совершили подомовой обход ветеранов Великой Отечественной войны и вручили им подарки и продуктовые наборы", — сообщили в ведомстве.
Как добавили в Минобороны, освобожденные населенные пункты Харьковской области постепенно налаживают быт: гумпомощь во время обстрелов разносят по подвалам и убежищам, помогают волонтеры.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.