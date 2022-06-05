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Российские военные доставили гумпомощь в Харьковскую область - РИА Новости, 05.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220605/gumpomosch-1793218433.html
Российские военные доставили гумпомощь в Харьковскую область
Российские военные доставили гумпомощь в Харьковскую область - РИА Новости, 05.06.2022
Российские военные доставили гумпомощь в Харьковскую область
Военнослужащие Западного военного округа российских Вооруженных сил доставили 40 тонн гуманитарной помощи в освобожденные населенные пункты в Харьковской... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T05:06
2022-06-05T05:16
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
в мире
москва
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Военнослужащие Западного военного округа российских Вооруженных сил доставили 40 тонн гуманитарной помощи в освобожденные населенные пункты в Харьковской области, в том числе продовольственные наборы вручили лично ветеранам Великой Отечественной войны, следует из видео в Telegram-канале Минобороны.Местные жители поблагодарили российских военнослужащих. Гуманитарная помощь приходит жителям региона со всей России — ее собирают крупные организации, школьники, клубы пенсионеров, небольшие общественные организации.Как добавили в Минобороны, освобожденные населенные пункты Харьковской области постепенно налаживают быт: гумпомощь во время обстрелов разносят по подвалам и убежищам, помогают волонтеры.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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харьковская область
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харьковская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, в мире, москва
05:06 05.06.2022 (обновлено: 05:16 05.06.2022)
 
Российские военные доставили гумпомощь в Харьковскую область

Минобороны: российские военные доставили гумпомощь ветеранам ВОВ в Харьковской области

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области
Военнослужащие ВС РФ раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие ВС РФ раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Военнослужащие Западного военного округа российских Вооруженных сил доставили 40 тонн гуманитарной помощи в освобожденные населенные пункты в Харьковской области, в том числе продовольственные наборы вручили лично ветеранам Великой Отечественной войны, следует из видео в Telegram-канале Минобороны.

"В населенные пункты доставлены продовольствие и предметы первой необходимости. В первую очередь, необходимой помощью из России обеспечиваются семьи с детьми, а также пожилые люди и инвалиды. Во время раздачи гуманитарной помощи военнослужащие ЗВО совершили подомовой обход ветеранов Великой Отечественной войны и вручили им подарки и продуктовые наборы", — сообщили в ведомстве.

Местные жители поблагодарили российских военнослужащих. Гуманитарная помощь приходит жителям региона со всей России — ее собирают крупные организации, школьники, клубы пенсионеров, небольшие общественные организации.
Как добавили в Минобороны, освобожденные населенные пункты Харьковской области постепенно налаживают быт: гумпомощь во время обстрелов разносят по подвалам и убежищам, помогают волонтеры.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
05:08Специальная военная операция на Украине
Российские военные доставили гумпомощь в освобожденный Красный Лиман
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВ миреМосква
 
 
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