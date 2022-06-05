https://ria.ru/20220605/gumpomosch-1793218433.html

Российские военные доставили гумпомощь в Харьковскую область

Российские военные доставили гумпомощь в Харьковскую область - РИА Новости, 05.06.2022

Российские военные доставили гумпомощь в Харьковскую область

Военнослужащие Западного военного округа российских Вооруженных сил доставили 40 тонн гуманитарной помощи в освобожденные населенные пункты в Харьковской... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T05:06

2022-06-05T05:06

2022-06-05T05:16

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Военнослужащие Западного военного округа российских Вооруженных сил доставили 40 тонн гуманитарной помощи в освобожденные населенные пункты в Харьковской области, в том числе продовольственные наборы вручили лично ветеранам Великой Отечественной войны, следует из видео в Telegram-канале Минобороны.Местные жители поблагодарили российских военнослужащих. Гуманитарная помощь приходит жителям региона со всей России — ее собирают крупные организации, школьники, клубы пенсионеров, небольшие общественные организации.Как добавили в Минобороны, освобожденные населенные пункты Харьковской области постепенно налаживают быт: гумпомощь во время обстрелов разносят по подвалам и убежищам, помогают волонтеры.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220605/gumpomosch-1793218558.html

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харьковская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, в мире, москва