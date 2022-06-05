https://ria.ru/20220605/granitsa-1793284470.html

Лось погиб, запутавшись в заграждении на границе Белоруссии и Литвы

Лось погиб, запутавшись в заграждении на границе Белоруссии и Литвы - РИА Новости, 05.06.2022

Лось погиб, запутавшись в заграждении на границе Белоруссии и Литвы

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил о новом факте гибели дикого животного из-за строящегося Литвой заградительного сооружения на границе. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T15:35

2022-06-05T15:35

2022-06-05T15:35

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МИНСК, 5 июн - РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил о новом факте гибели дикого животного из-за строящегося Литвой заградительного сооружения на границе."Очередной лось оказался в литовской пограничной ловушке. Сегодня, 5 июня, на литовско-белорусской границе обнаружен труп лося. Животное запуталось в "колючке" и пало перед высоким забором", - говорится в сообщении комитета в Telegram-канале.Как отмечает комитет, с сентября 2021 года "25 диких зверей убито заграждениями, установленными властями европейских стран на границе с Беларусью".Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Строительство забора с колючей проволокой на границе с Белоруссией рассматривалось этими странами как средство борьбы с нелегальной миграцией, в Минске обращали внимание, что сооружения препятствуют естественной миграции диких животных. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обвинил Польшу, строящую заграждение на территории Беловежской пущи, в нарушении Конвенции об охране всемирного наследия и направил обращение главам национальных комиссий по делам ЮНЕСКО зарубежных стран.

https://ria.ru/20220528/belorussiya-1791366161.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, минск, литва, латвия, польша