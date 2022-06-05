https://ria.ru/20220605/grad-1793316013.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 05.06.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике еще 45 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T19:07

2022-06-05T19:07

2022-06-05T19:27

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

сцкк

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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике еще 45 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщило представительство в своем Telegram-канале, в 18.55 (совпадает с мск) войска Украины выпустили 45 ракет из РСЗО "Град". Отмечается, что обстрел велся из населенного пункта Авдеевка.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье зафиксировало три обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе и из РСЗО "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220602/armiya-1792471521.html

https://ria.ru/20220601/sanktsii-1792212551.html

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка, сцкк