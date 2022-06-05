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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 05.06.2022
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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 05.06.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике еще 45 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T19:07
2022-06-05T19:27
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
авдеевка
сцкк
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике еще 45 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщило представительство в своем Telegram-канале, в 18.55 (совпадает с мск) войска Украины выпустили 45 ракет из РСЗО "Град". Отмечается, что обстрел велся из населенного пункта Авдеевка.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье зафиксировало три обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе и из РСЗО "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220602/armiya-1792471521.html
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ясиноватая
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка, сцкк
19:07 05.06.2022 (обновлено: 19:27 05.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

СЦКК: украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсколки разорвавшихся боеприпасов в Харьковской области
Осколки разорвавшихся боеприпасов в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Осколки разорвавшихся боеприпасов в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике еще 45 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщило представительство в своем Telegram-канале, в 18.55 (совпадает с мск) войска Украины выпустили 45 ракет из РСЗО "Град". Отмечается, что обстрел велся из населенного пункта Авдеевка.
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Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье зафиксировало три обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе и из РСЗО "Град".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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В миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаСЦКК
 
 
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