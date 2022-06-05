https://ria.ru/20220605/grad-1793316013.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 05.06.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике еще 45 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T19:07
2022-06-05T19:07
2022-06-05T19:27
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
авдеевка
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789248308_0:273:3153:2047_1920x0_80_0_0_8a602a37bdcea5b84f354323e08da1ba.jpg
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике еще 45 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщило представительство в своем Telegram-канале, в 18.55 (совпадает с мск) войска Украины выпустили 45 ракет из РСЗО "Град". Отмечается, что обстрел велся из населенного пункта Авдеевка.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье зафиксировало три обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе и из РСЗО "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220602/armiya-1792471521.html
https://ria.ru/20220601/sanktsii-1792212551.html
ясиноватая
донецкая народная республика
авдеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789248308_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_914d0cb9f4de76f536b5a4f385486d0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка, сцкк
19:07 05.06.2022 (обновлено: 19:27 05.06.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
СЦКК: украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"