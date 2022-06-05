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Названы худшие черты знаков зодиака в отношениях - РИА Новости, 05.06.2022
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Названы худшие черты знаков зодиака в отношениях
Названы худшие черты знаков зодиака в отношениях - РИА Новости, 05.06.2022
Названы худшие черты знаков зодиака в отношениях
Астролог рассказал о худших чертах представителей всех знаков зодиака в отношениях. Об этом пишет Times of India. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T06:00
2022-06-05T06:00
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Астролог рассказал о худших чертах представителей всех знаков зодиака в отношениях. Об этом пишет Times of India. Овны бывают слишком прямолинейны и честны. Вплоть до того, что их поведение может ранить другого человека. Чтобы отношения были здоровыми, Тельцам надо стать более гибкими при решении различных вопросов, советует астролог. Близнецы — мастера на все руки, но такой подход не всегда срабатывает. Например, он порой плох в отношениях, потому что они требуют больше внимания и усердия. Раки иногда забывают, что их возлюбленные им не враги. Представителям этого знака зодиака не мешало бы поработать над своей привычкой защищаться. Львам стоит взять под контроль свою ревность, перестать выпячивать эго и позволить партнеру сиять. Девы стремятся к совершенству и одержимы идеей все исправить, а это не всегда хорошо в отношениях. Астролог советует последить за их динамикой. Весы могут стать пассивно-агрессивными и даже озлобленными, пытаясь избежать ссоры с возлюбленными. Скорпионам не стоит провоцировать конфликты, чтобы проверить преданность возлюбленных. Во-первых, такое поведение токсично, во-вторых, можно получить отпор. Астрологи советуют Стрельцам не ждать, что их возлюбленные всегда будут с ними на одной волне, и научиться вместе справляться с повседневными проблемами. Козероги иногда забывают, что все по-своему понимают, что такое успех. Им просто надо привыкнуть к тому, что мнение партнера может отличаться от их собственного. Водолеям, советует астролог, нельзя забывать о том, что у их возлюбленных тоже могут быть свои желания и потребности. И относится к ним надо с сочувствием. Для Рыб у астрологов тоже есть небольшой совет: научитесь спокойно принимать ответную реакцию партнера. И не ожидайте, что она всегда будет соответствовать вашим фантазиям.
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новости культуры, гороскоп, стиль жизни
06:00 05.06.2022
 
Названы худшие черты знаков зодиака в отношениях

Астролог назвал худшие черты представителей всех знаков зодиака в отношениях

© Fotolia / Sonja BirkelbachМаятник на астрологическом круге
Маятник на астрологическом круге - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© Fotolia / Sonja Birkelbach
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Астролог рассказал о худших чертах представителей всех знаков зодиака в отношениях. Об этом пишет Times of India.
Овны бывают слишком прямолинейны и честны. Вплоть до того, что их поведение может ранить другого человека.
Чтобы отношения были здоровыми, Тельцам надо стать более гибкими при решении различных вопросов, советует астролог.
Близнецы — мастера на все руки, но такой подход не всегда срабатывает. Например, он порой плох в отношениях, потому что они требуют больше внимания и усердия.
Раки иногда забывают, что их возлюбленные им не враги. Представителям этого знака зодиака не мешало бы поработать над своей привычкой защищаться.
Львам стоит взять под контроль свою ревность, перестать выпячивать эго и позволить партнеру сиять.
Девы стремятся к совершенству и одержимы идеей все исправить, а это не всегда хорошо в отношениях. Астролог советует последить за их динамикой.
Весы могут стать пассивно-агрессивными и даже озлобленными, пытаясь избежать ссоры с возлюбленными.
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Астрологи советуют Стрельцам не ждать, что их возлюбленные всегда будут с ними на одной волне, и научиться вместе справляться с повседневными проблемами.
Козероги иногда забывают, что все по-своему понимают, что такое успех. Им просто надо привыкнуть к тому, что мнение партнера может отличаться от их собственного.
Водолеям, советует астролог, нельзя забывать о том, что у их возлюбленных тоже могут быть свои желания и потребности. И относится к ним надо с сочувствием.
Для Рыб у астрологов тоже есть небольшой совет: научитесь спокойно принимать ответную реакцию партнера. И не ожидайте, что она всегда будет соответствовать вашим фантазиям.
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