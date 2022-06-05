https://ria.ru/20220605/germaniya-1793227382.html
В Германии сделали замечание вице-канцлеру из-за антироссийских санкций
В Германии сделали замечание вице-канцлеру из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 05.06.2022
В Германии сделали замечание вице-канцлеру из-за антироссийских санкций
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер осудил поспешные планы Берлина по остановке импорта российского угля, газа и нефти, пишет Deutsche Wirtschafts... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T08:46
2022-06-05T08:46
2022-06-05T12:21
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россия
санкции в отношении россии
москва
германия
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер осудил поспешные планы Берлина по остановке импорта российского угля, газа и нефти, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. "Прежде чем мы выйдем из договоров о поставке, необходимо обеспечить надежное энергоснабжение", — заявил он. Премьер Саксонии также напомнил министру экономики Роберту Хабеку, что тот должен не предупреждать о грядущей рецессии, а делать все, чтобы ее избежать.Кречмер отметил, что рост цен на энергоресурсы для рядовых потребителей и предприятий составил от 80 до 100 процентов, и призвал проводить политику, которая обеспечит конкурентоспособность Германии.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. На этой неделе Евросоюз ввел в действие уже шестой пакет ограничительных мер, который предусматривает, в частности, постепенное введение эмбарго на нефть.По словам вице-премьера Александра Новака, от эмбарго пострадают прежде всего европейские потребители: цены уже растут, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в ЕС. Что касается российской нефтегазовой отрасли, то ей придется перенастроить транспортно-логистические цепочки, но в итоге рынок будет сбалансирован, уверен Новак.
https://ria.ru/20220530/berlin-1791631273.html
https://ria.ru/20220524/ekonomika-1790289099.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, санкции в отношении россии, москва, германия
08:46 05.06.2022 (обновлено: 12:21 05.06.2022)
В Германии сделали замечание вице-канцлеру из-за антироссийских санкций
Глава Саксонии Кречмер выступил против ограничений на поставку российского газа в Германию
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости.
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер осудил поспешные планы Берлина по остановке импорта российского угля, газа и нефти, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten
.
"Прежде чем мы выйдем из договоров о поставке, необходимо обеспечить надежное энергоснабжение", — заявил он.
Премьер Саксонии также напомнил министру экономики Роберту Хабеку, что тот должен не предупреждать о грядущей рецессии, а делать все, чтобы ее избежать.
Кречмер отметил, что рост цен на энергоресурсы для рядовых потребителей и предприятий составил от 80 до 100 процентов, и призвал проводить политику, которая обеспечит конкурентоспособность Германии.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. На этой неделе Евросоюз ввел в действие уже шестой пакет ограничительных мер, который предусматривает, в частности, постепенное введение эмбарго на нефть.
По словам вице-премьера Александра Новака, от эмбарго пострадают прежде всего европейские потребители: цены уже растут, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в ЕС. Что касается российской нефтегазовой отрасли, то ей придется перенастроить транспортно-логистические цепочки, но в итоге рынок будет сбалансирован, уверен Новак.