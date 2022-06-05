https://ria.ru/20220605/germaniya-1793227382.html

В Германии сделали замечание вице-канцлеру из-за антироссийских санкций

В Германии сделали замечание вице-канцлеру из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 05.06.2022

В Германии сделали замечание вице-канцлеру из-за антироссийских санкций

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер осудил поспешные планы Берлина по остановке импорта российского угля, газа и нефти, пишет Deutsche Wirtschafts... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T08:46

2022-06-05T08:46

2022-06-05T12:21

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санкции в отношении россии

москва

германия

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер осудил поспешные планы Берлина по остановке импорта российского угля, газа и нефти, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. "Прежде чем мы выйдем из договоров о поставке, необходимо обеспечить надежное энергоснабжение", — заявил он. Премьер Саксонии также напомнил министру экономики Роберту Хабеку, что тот должен не предупреждать о грядущей рецессии, а делать все, чтобы ее избежать.Кречмер отметил, что рост цен на энергоресурсы для рядовых потребителей и предприятий составил от 80 до 100 процентов, и призвал проводить политику, которая обеспечит конкурентоспособность Германии.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. На этой неделе Евросоюз ввел в действие уже шестой пакет ограничительных мер, который предусматривает, в частности, постепенное введение эмбарго на нефть.По словам вице-премьера Александра Новака, от эмбарго пострадают прежде всего европейские потребители: цены уже растут, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в ЕС. Что касается российской нефтегазовой отрасли, то ей придется перенастроить транспортно-логистические цепочки, но в итоге рынок будет сбалансирован, уверен Новак.

https://ria.ru/20220530/berlin-1791631273.html

https://ria.ru/20220524/ekonomika-1790289099.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, санкции в отношении россии, москва, германия