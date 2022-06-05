Рейтинг@Mail.ru
В Германии сделали замечание вице-канцлеру из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 05.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220605/germaniya-1793227382.html
В Германии сделали замечание вице-канцлеру из-за антироссийских санкций
В Германии сделали замечание вице-канцлеру из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 05.06.2022
В Германии сделали замечание вице-канцлеру из-за антироссийских санкций
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер осудил поспешные планы Берлина по остановке импорта российского угля, газа и нефти, пишет Deutsche Wirtschafts... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T08:46
2022-06-05T12:21
в мире
россия
санкции в отношении россии
москва
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793236442_0:115:3437:2048_1920x0_80_0_0_dcff2218936781641ad6987cf76c7007.jpg
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер осудил поспешные планы Берлина по остановке импорта российского угля, газа и нефти, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. "Прежде чем мы выйдем из договоров о поставке, необходимо обеспечить надежное энергоснабжение", — заявил он. Премьер Саксонии также напомнил министру экономики Роберту Хабеку, что тот должен не предупреждать о грядущей рецессии, а делать все, чтобы ее избежать.Кречмер отметил, что рост цен на энергоресурсы для рядовых потребителей и предприятий составил от 80 до 100 процентов, и призвал проводить политику, которая обеспечит конкурентоспособность Германии.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. На этой неделе Евросоюз ввел в действие уже шестой пакет ограничительных мер, который предусматривает, в частности, постепенное введение эмбарго на нефть.По словам вице-премьера Александра Новака, от эмбарго пострадают прежде всего европейские потребители: цены уже растут, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в ЕС. Что касается российской нефтегазовой отрасли, то ей придется перенастроить транспортно-логистические цепочки, но в итоге рынок будет сбалансирован, уверен Новак.
https://ria.ru/20220530/berlin-1791631273.html
https://ria.ru/20220524/ekonomika-1790289099.html
россия
москва
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793236442_605:0:3336:2048_1920x0_80_0_0_7bef75b0fb02abbb8a1acd972ea8ff47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, санкции в отношении россии, москва, германия
08:46 05.06.2022 (обновлено: 12:21 05.06.2022)
 
В Германии сделали замечание вице-канцлеру из-за антироссийских санкций

Глава Саксонии Кречмер выступил против ограничений на поставку российского газа в Германию

© AFP 2022 / John MacDougallВице-канцлер Германии Роберт Хабек
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© AFP 2022 / John MacDougall
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер осудил поспешные планы Берлина по остановке импорта российского угля, газа и нефти, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
"Прежде чем мы выйдем из договоров о поставке, необходимо обеспечить надежное энергоснабжение", — заявил он.
Памятник советскому воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 02:06Специальная военная операция на Украине
Немец вернулся в Германию из России и пришел в ужас
Премьер Саксонии также напомнил министру экономики Роберту Хабеку, что тот должен не предупреждать о грядущей рецессии, а делать все, чтобы ее избежать.
Кречмер отметил, что рост цен на энергоресурсы для рядовых потребителей и предприятий составил от 80 до 100 процентов, и призвал проводить политику, которая обеспечит конкурентоспособность Германии.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. На этой неделе Евросоюз ввел в действие уже шестой пакет ограничительных мер, который предусматривает, в частности, постепенное введение эмбарго на нефть.
По словам вице-премьера Александра Новака, от эмбарго пострадают прежде всего европейские потребители: цены уже растут, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в ЕС. Что касается российской нефтегазовой отрасли, то ей придется перенастроить транспортно-логистические цепочки, но в итоге рынок будет сбалансирован, уверен Новак.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 01:11
В Германии признали, что Запад не смог сломить Россию
 
В миреРоссияСанкции в отношении РоссииМоскваГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала