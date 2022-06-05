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СМИ: санкции против России обернутся для немцев миллиардными убытками - РИА Новости, 05.06.2022
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СМИ: санкции против России обернутся для немцев миллиардными убытками
СМИ: санкции против России обернутся для немцев миллиардными убытками - РИА Новости, 05.06.2022
СМИ: санкции против России обернутся для немцев миллиардными убытками
Немецкие налогоплательщики и потребители газа столкнутся с дополнительными расходами в размере около пяти миллиардов евро в год из-за санкций против бывшей... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T16:28
2022-06-05T16:41
экономика
цены на нефть
владимир путин
александр новак
германия
украина
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Немецкие налогоплательщики и потребители газа столкнутся с дополнительными расходами в размере около пяти миллиардов евро в год из-за санкций против бывшей дочерней компании "Газпрома" Gazprom Germania, пишет Die Welt со ссылкой на источники в отрасли.В конечном итоге, отметили в издании, это обернется ростом цен и негативно скажется на уровне жизни в стране.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Брюссель всерьез рассматривает вариант полного отказа от российских нефти и газа. По словам вице-премьера Александра Новака, от эмбарго пострадают прежде всего европейские потребители: цены уже растут, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в ЕС. Что касается российской нефтегазовой отрасли, то ей придется перенастроить транспортно-логистические цепочки, но в итоге рынок будет сбалансирован, уверен Новак.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, александр новак, германия, украина, москва, евросоюз, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
16:28 05.06.2022 (обновлено: 16:41 05.06.2022)
 
СМИ: санкции против России обернутся для немцев миллиардными убытками

Die Welt: санкции против Gazprom Germania обойдутся ФРГ в пять миллиардов евро в год

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Немецкие налогоплательщики и потребители газа столкнутся с дополнительными расходами в размере около пяти миллиардов евро в год из-за санкций против бывшей дочерней компании "Газпрома" Gazprom Germania, пишет Die Welt со ссылкой на источники в отрасли.

"Gazprom Germania теперь вынуждена закупать топливо по высоким ценам на оптовом рынке, чтобы продолжать обслуживать контракты с немецкими коммунальными предприятиями и региональными поставщиками", — говорится в публикации.

В конечном итоге, отметили в издании, это обернется ростом цен и негативно скажется на уровне жизни в стране.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Брюссель всерьез рассматривает вариант полного отказа от российских нефти и газа. По словам вице-премьера Александра Новака, от эмбарго пострадают прежде всего европейские потребители: цены уже растут, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в ЕС. Что касается российской нефтегазовой отрасли, то ей придется перенастроить транспортно-логистические цепочки, но в итоге рынок будет сбалансирован, уверен Новак.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
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ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинАлександр НовакГерманияУкраинаМоскваЕвросоюзСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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