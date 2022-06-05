https://ria.ru/20220605/gaz-1793292198.html

СМИ: санкции против России обернутся для немцев миллиардными убытками

СМИ: санкции против России обернутся для немцев миллиардными убытками - РИА Новости, 05.06.2022

СМИ: санкции против России обернутся для немцев миллиардными убытками

Немецкие налогоплательщики и потребители газа столкнутся с дополнительными расходами в размере около пяти миллиардов евро в год из-за санкций против бывшей... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T16:28

2022-06-05T16:28

2022-06-05T16:41

экономика

цены на нефть

владимир путин

александр новак

германия

украина

москва

евросоюз

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Немецкие налогоплательщики и потребители газа столкнутся с дополнительными расходами в размере около пяти миллиардов евро в год из-за санкций против бывшей дочерней компании "Газпрома" Gazprom Germania, пишет Die Welt со ссылкой на источники в отрасли.В конечном итоге, отметили в издании, это обернется ростом цен и негативно скажется на уровне жизни в стране.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Брюссель всерьез рассматривает вариант полного отказа от российских нефти и газа. По словам вице-премьера Александра Новака, от эмбарго пострадают прежде всего европейские потребители: цены уже растут, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в ЕС. Что касается российской нефтегазовой отрасли, то ей придется перенастроить транспортно-логистические цепочки, но в итоге рынок будет сбалансирован, уверен Новак.

https://ria.ru/20220604/gaz-1793166180.html

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украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, владимир путин, александр новак, германия, украина, москва, евросоюз, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии