16:28 05.06.2022 (обновлено: 16:41 05.06.2022)
СМИ: санкции против России обернутся для немцев миллиардными убытками
Die Welt: санкции против Gazprom Germania обойдутся ФРГ в пять миллиардов евро в год
© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Немецкие налогоплательщики и потребители газа столкнутся с дополнительными расходами в размере около пяти миллиардов евро в год из-за санкций против бывшей дочерней компании "Газпрома" Gazprom Germania, пишет Die Welt со ссылкой на источники в отрасли.
"Gazprom Germania теперь вынуждена закупать топливо по высоким ценам на оптовом рынке, чтобы продолжать обслуживать контракты с немецкими коммунальными предприятиями и региональными поставщиками", — говорится в публикации.
В конечном итоге, отметили в издании, это обернется ростом цен и негативно скажется на уровне жизни в стране.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Брюссель всерьез рассматривает вариант полного отказа от российских нефти и газа. По словам вице-премьера Александра Новака, от эмбарго пострадают прежде всего европейские потребители: цены уже растут, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в ЕС. Что касается российской нефтегазовой отрасли, то ей придется перенастроить транспортно-логистические цепочки, но в итоге рынок будет сбалансирован, уверен Новак.