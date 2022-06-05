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Кадыров показал кадры уничтожения американских гаубиц в Лисичанске
Кадыров показал кадры уничтожения американских гаубиц в Лисичанске - РИА Новости, 05.06.2022
Кадыров показал кадры уничтожения американских гаубиц в Лисичанске
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео, запечатлевшее уничтожение американских гаубиц М777 в Лисичанске. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T12:58
2022-06-05T12:58
2022-06-05T13:31
специальная военная операция на украине
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россия
украина
донбасс
луганская народная республика
лисичанск
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 5 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео, запечатлевшее уничтожение американских гаубиц М777 в Лисичанске."Несколько точечных ударов, и пять 155-миллиметровых гаубиц вместе с боеприпасами теперь представляют из себя бесполезную груду металла. Можете сдать их, нацики, как лом обратно американцам", — написал он.По словам Кадырова, после обстрела украинские бойцы пытались спрятать гаубицы в складских помещениях, но спецподразделение "Ахмат" вместе со вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР вычислили их расположение.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия
украина
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Уничтожение американских гаубиц М777 в Лисичанске
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись с уничтожением пяти 155-миллиметровых американских гаубиц вместе с боеприпасами в Лисичанске.
2022-06-05T12:58
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PT0M16S
РИА Новости
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в мире, россия, украина, донбасс, луганская народная республика, лисичанск, ситуация в днр и лнр, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
12:58 05.06.2022 (обновлено: 13:31 05.06.2022)
Кадыров показал кадры уничтожения американских гаубиц в Лисичанске
Глава Чечни Кадыров опубликовал кадры уничтожения американских гаубиц М777 в Лисичанске