https://ria.ru/20220605/frantsiya-1793233950.html

Французы призвали Макрона слушать Путина, а не Зеленского

Французы призвали Макрона слушать Путина, а не Зеленского - РИА Новости, 05.06.2022

Французы призвали Макрона слушать Путина, а не Зеленского

Читатели французской газеты Le Figaro согласились с последним заявлением Эммануэля Макрона о недопустимости унижения России.В интервью газете Ouest France... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T09:53

2022-06-05T09:53

2022-06-05T14:13

в мире

россия

франция

эммануэль макрон

владимир путин

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771630001_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_02c04cce84629b51298622d36f21b137.jpg

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro согласились с последним заявлением Эммануэля Макрона о недопустимости унижения России.В интервью газете Ouest France французский лидер пояснил, что Россию нельзя унижать, потому что настанет день, когда сотрудничество с ней придется возобновить. "На мой взгляд, это правда, неразумно унижать Россию и, прежде всего, очень опасно ее провоцировать, как мы это делаем с втягиванием Украины в НАТО", — поделился мнением один из пользователей. "Пора перестать слушать Зеленского и начать делать то, что все считают нужным", — подчеркнул Caius."В идеале это желание не унижать Россию должно было появиться задолго до украинского кризиса и даже в рамках французского председательства в Европе", — заключил еще один читатель.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220529/kfdhjd-1791617150.html

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786660478.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, франция, эммануэль макрон, владимир путин, владимир зеленский