09:53 05.06.2022 (обновлено: 14:13 05.06.2022)
Французы призвали Макрона слушать Путина, а не Зеленского
Читатели Le Figaro призвали президента Франции Макрона слушать Путина, а не Зеленского
Владимир Путин и Эммануэль Макрон . Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro согласились с последним заявлением Эммануэля Макрона о недопустимости унижения России.
В интервью газете Ouest France французский лидер пояснил, что Россию нельзя унижать, потому что настанет день, когда сотрудничество с ней придется возобновить.
В интервью газете Ouest France французский лидер пояснил, что Россию нельзя унижать, потому что настанет день, когда сотрудничество с ней придется возобновить.
"На мой взгляд, это правда, неразумно унижать Россию и, прежде всего, очень опасно ее провоцировать, как мы это делаем с втягиванием Украины в НАТО", — поделился мнением один из пользователей.
"Лучше заключить союз с Путиным, чем с Зеленским. По крайней мере, ему есть что продавать, и он не оскорбляет Францию", — написал один из комментаторов.
"Пора перестать слушать Зеленского и начать делать то, что все считают нужным", — подчеркнул Caius.
"В идеале это желание не унижать Россию должно было появиться задолго до украинского кризиса и даже в рамках французского председательства в Европе", — заключил еще один читатель.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.