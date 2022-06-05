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Французы призвали Макрона слушать Путина, а не Зеленского - РИА Новости, 05.06.2022
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Французы призвали Макрона слушать Путина, а не Зеленского
Французы призвали Макрона слушать Путина, а не Зеленского - РИА Новости, 05.06.2022
Французы призвали Макрона слушать Путина, а не Зеленского
Читатели французской газеты Le Figaro согласились с последним заявлением Эммануэля Макрона о недопустимости унижения России.В интервью газете Ouest France... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T09:53
2022-06-05T14:13
в мире
россия
франция
эммануэль макрон
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro согласились с последним заявлением Эммануэля Макрона о недопустимости унижения России.В интервью газете Ouest France французский лидер пояснил, что Россию нельзя унижать, потому что настанет день, когда сотрудничество с ней придется возобновить. "На мой взгляд, это правда, неразумно унижать Россию и, прежде всего, очень опасно ее провоцировать, как мы это делаем с втягиванием Украины в НАТО", — поделился мнением один из пользователей. "Пора перестать слушать Зеленского и начать делать то, что все считают нужным", — подчеркнул Caius."В идеале это желание не унижать Россию должно было появиться задолго до украинского кризиса и даже в рамках французского председательства в Европе", — заключил еще один читатель.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/kfdhjd-1791617150.html
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в мире, россия, франция, эммануэль макрон, владимир путин, владимир зеленский
09:53 05.06.2022 (обновлено: 14:13 05.06.2022)
 
Французы призвали Макрона слушать Путина, а не Зеленского

Читатели Le Figaro призвали президента Франции Макрона слушать Путина, а не Зеленского

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Эммануэль Макрон
Владимир Путин и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин и Эммануэль Макрон . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro согласились с последним заявлением Эммануэля Макрона о недопустимости унижения России.

В интервью газете Ouest France французский лидер пояснил, что Россию нельзя унижать, потому что настанет день, когда сотрудничество с ней придется возобновить.
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"На мой взгляд, это правда, неразумно унижать Россию и, прежде всего, очень опасно ее провоцировать, как мы это делаем с втягиванием Украины в НАТО", — поделился мнением один из пользователей.

"Лучше заключить союз с Путиным, чем с Зеленским. По крайней мере, ему есть что продавать, и он не оскорбляет Францию", — написал один из комментаторов.

"Пора перестать слушать Зеленского и начать делать то, что все считают нужным", — подчеркнул Caius.
"В идеале это желание не унижать Россию должно было появиться задолго до украинского кризиса и даже в рамках французского председательства в Европе", — заключил еще один читатель.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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