https://ria.ru/20220605/elizaveta-1793322061.html
Елизавета II посетила мероприятия по случаю юбилея своего правления
Елизавета II посетила мероприятия по случаю юбилея своего правления - РИА Новости, 05.06.2022
Елизавета II посетила мероприятия по случаю юбилея своего правления
Королева Великобритании Елизавета II в воскресенье приняла участие в мероприятии по случаю празднования платинового юбилея правления, появившись на балконе... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T19:57
2022-06-05T19:57
2022-06-05T21:46
в мире
елизавета ii
великобритания
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II в воскресенье приняла участие в мероприятии по случаю празднования платинового юбилея правления, появившись на балконе Букингемского дворца.На трансляции телеканала Sky News видно, как королева появилась на балконе в окружении принца Чарльза с супругой и принца Уильяма с женой и детьми. Елизавета II простояла на балконе несколько минут под звуки государственного гимна Великобритании. Она также несколько раз улыбнулась и помахала рукой многочисленным зрителям.В пятницу британский монарх из-за проблем со здоровьем не смогла посетить торжественную службу в соборе Святого Павла в честь платинового юбилея, позднее Букингемский дворец заявил, что королева Елизавета II пропустит в субботу скачки на ипподроме Эпсом-Даунс.Елизавета II, которой в 2022 году исполнилось 96 лет, станет первым британским монархом, отмечающим платиновый юбилей правления. Официальные дни рождения британских монархов также празднуются летом, вне зависимости от того, когда они у них на самом деле. В рамках празднования юбилея в течение всего года по всей стране проходят различные мероприятия, кульминацией станут четырехдневные выходные с 2 по 5 июня.
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в мире, елизавета ii, великобритания
19:57 05.06.2022 (обновлено: 21:46 05.06.2022)
Елизавета II посетила мероприятия по случаю юбилея своего правления
Елизавета II приняла участие в мероприятии по случаю юбилея своего правления
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II в воскресенье приняла участие в мероприятии по случаю празднования платинового юбилея правления, появившись на балконе Букингемского дворца.
На трансляции
телеканала Sky News видно, как королева появилась на балконе в окружении принца Чарльза с супругой и принца Уильяма с женой и детьми. Елизавета II
простояла на балконе несколько минут под звуки государственного гимна Великобритании
. Она также несколько раз улыбнулась и помахала рукой многочисленным зрителям.
В пятницу британский монарх из-за проблем со здоровьем не смогла посетить торжественную службу в соборе Святого Павла в честь платинового юбилея, позднее Букингемский дворец заявил, что королева Елизавета II пропустит в субботу скачки на ипподроме Эпсом-Даунс.
Елизавета II, которой в 2022 году исполнилось 96 лет, станет первым британским монархом, отмечающим платиновый юбилей правления. Официальные дни рождения британских монархов также празднуются летом, вне зависимости от того, когда они у них на самом деле. В рамках празднования юбилея в течение всего года по всей стране проходят различные мероприятия, кульминацией станут четырехдневные выходные с 2 по 5 июня.