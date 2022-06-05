https://ria.ru/20220605/ekologiya-1793232944.html

Эксперты рассчитали день "экологического долга" в 2022 году

Эксперты рассчитали день "экологического долга" в 2022 году - РИА Новости, 05.06.2022

Эксперты рассчитали день "экологического долга" в 2022 году

День "экологического долга", когда заканчиваются ресурсы, которые планета способна воссоздать за год, и человечество начинает "брать взаймы" у будущих... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T09:49

2022-06-05T09:49

2022-06-05T10:15

в мире

россия

всемирный фонд дикой природы

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. День "экологического долга", когда заканчиваются ресурсы, которые планета способна воссоздать за год, и человечество начинает "брать взаймы" у будущих поколений, в 2022 году настанет 28 июля - на день раньше, чем в прошлом году, сообщили во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России.Расчетом даты Дня экологического долга занимается международная организация Global Footprint Network (GFN). Специалисты GFN сравнивают скорость потребления биоресурсов человеком (экологический след человека) со способностью планеты восстанавливаться."В 2022 году день, когда человечество начнет брать ресурсы "в долг" у планеты, настанет 28 июля, на день раньше, чем в 2021", - указывается в сообщении.В WWF России отметили, что организация в преддверии туристического сезона запускает традиционную кампанию, посвященную Дню экологического долга. Тема акции 2022 года - экотуризм. Фонд расскажет, что ответственное потребление - это не только экономия ресурсов и "правильные" покупки, но и поведение людей во время путешествий на природе.Всемирный фонд дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF) - крупнейшая международная неправительственная организация, занимающаяся разработкой и реализацией проектов по охране редких и исчезающих видов животных, природных экосистем, устойчивому развитию, природоохранному законодательству, а также природоохранному просвещению и образованию.

https://ria.ru/20210429/fond-1730133154.html

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в мире, россия, всемирный фонд дикой природы