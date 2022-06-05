https://ria.ru/20220605/dtp-1793319777.html
В ДТП на Садовом кольце в Москве пострадали три человека
В ДТП на Садовом кольце в Москве пострадали три человека - РИА Новости, 05.06.2022
В ДТП на Садовом кольце в Москве пострадали три человека
Три человека, предварительно, пострадали в ДТП с двумя иномарками на Садовом кольце у метро Парк культуры в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T19:33
2022-06-05T19:33
2022-06-05T20:33
происшествия
садовое кольцо (москва)
дтп
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Три человека, предварительно, пострадали в ДТП с двумя иномарками на Садовом кольце у метро Парк культуры в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по столице.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил об аварии с участием двух иномарок на Садовом кольце у метро Парк культуры."В результате ДТП на Зубовском бульваре три человека, предварительно, пострадали", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220601/dtp-1792493308.html
садовое кольцо (москва)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Момент ДТП на Садовом кольце в Москве
Три человека, предварительно, пострадали в ДТП с двумя иномарками на Садовом кольце у метро Парк культуры в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по столице.
2022-06-05T19:33
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PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, садовое кольцо (москва), дтп
19:33 05.06.2022 (обновлено: 20:33 05.06.2022)
В ДТП на Садовом кольце в Москве пострадали три человека
ГУМВД столицы: три человека пострадали в ДТП с двумя иномарками на Садовом кольце в Москве