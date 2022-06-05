https://ria.ru/20220605/dtp-1793319777.html

В ДТП на Садовом кольце в Москве пострадали три человека

В ДТП на Садовом кольце в Москве пострадали три человека - РИА Новости, 05.06.2022

В ДТП на Садовом кольце в Москве пострадали три человека

Три человека, предварительно, пострадали в ДТП с двумя иномарками на Садовом кольце у метро Парк культуры в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T19:33

2022-06-05T19:33

2022-06-05T20:33

происшествия

садовое кольцо (москва)

дтп

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Три человека, предварительно, пострадали в ДТП с двумя иномарками на Садовом кольце у метро Парк культуры в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по столице.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил об аварии с участием двух иномарок на Садовом кольце у метро Парк культуры."В результате ДТП на Зубовском бульваре три человека, предварительно, пострадали", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220601/dtp-1792493308.html

садовое кольцо (москва)

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент ДТП на Садовом кольце в Москве Три человека, предварительно, пострадали в ДТП с двумя иномарками на Садовом кольце у метро Парк культуры в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по столице. 2022-06-05T19:33 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, садовое кольцо (москва), дтп