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В ДТП на Садовом кольце в Москве пострадали три человека - РИА Новости, 05.06.2022
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В ДТП на Садовом кольце в Москве пострадали три человека
В ДТП на Садовом кольце в Москве пострадали три человека - РИА Новости, 05.06.2022
В ДТП на Садовом кольце в Москве пострадали три человека
Три человека, предварительно, пострадали в ДТП с двумя иномарками на Садовом кольце у метро Парк культуры в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T19:33
2022-06-05T20:33
происшествия
садовое кольцо (москва)
дтп
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Три человека, предварительно, пострадали в ДТП с двумя иномарками на Садовом кольце у метро Парк культуры в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по столице.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил об аварии с участием двух иномарок на Садовом кольце у метро Парк культуры."В результате ДТП на Зубовском бульваре три человека, предварительно, пострадали", - сказал собеседник агентства.
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садовое кольцо (москва)
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Момент ДТП на Садовом кольце в Москве
Три человека, предварительно, пострадали в ДТП с двумя иномарками на Садовом кольце у метро Парк культуры в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по столице.
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происшествия, садовое кольцо (москва), дтп
19:33 05.06.2022 (обновлено: 20:33 05.06.2022)
 
В ДТП на Садовом кольце в Москве пострадали три человека

ГУМВД столицы: три человека пострадали в ДТП с двумя иномарками на Садовом кольце в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Три человека, предварительно, пострадали в ДТП с двумя иномарками на Садовом кольце у метро Парк культуры в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по столице.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил об аварии с участием двух иномарок на Садовом кольце у метро Парк культуры.
"В результате ДТП на Зубовском бульваре три человека, предварительно, пострадали", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияСадовое кольцо (Москва)ДТП
 
 
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