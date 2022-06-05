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В Москве на Садовом кольце столкнулись две иномарки, движение затруднено

В Москве на Садовом кольце столкнулись две иномарки, движение затруднено - РИА Новости, 05.06.2022

В Москве на Садовом кольце столкнулись две иномарки, движение затруднено

Две иномарки столкнулись на Садовом кольце у метро Парк Культуры в Москве, движение по 3 полосам из 5 перекрыто, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T19:19

2022-06-05T19:19

2022-06-05T20:33

авто

москва

audi a8

volkswagen touareg

происшествия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Две иномарки столкнулись на Садовом кольце у метро Парк Культуры в Москве, движение по 3 полосам из 5 перекрыто, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, на внутренней стороне кольца столкнулись такси Volkswagen и Audi. У такси сильно повреждена сторона водителя, у Audi смята вся передняя часть. В результате ДТП в районе музея Москвы проехать можно лишь по двум полосам из пяти.На место аварии прибыли как минимум три машины "скорой", в том числе реанимация, а также эвакуатор и три машины ДПС.Информация о пострадавших уточняется.

москва

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2022

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент ДТП на Садовом кольце в Москве Три человека, предварительно, пострадали в ДТП с двумя иномарками на Садовом кольце у метро Парк культуры в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по столице. 2022-06-05T19:19 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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