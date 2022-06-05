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В Москве на Садовом кольце столкнулись две иномарки, движение затруднено
В Москве на Садовом кольце столкнулись две иномарки, движение затруднено - РИА Новости, 05.06.2022
В Москве на Садовом кольце столкнулись две иномарки, движение затруднено
Две иномарки столкнулись на Садовом кольце у метро Парк Культуры в Москве, движение по 3 полосам из 5 перекрыто, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T19:19
2022-06-05T19:19
2022-06-05T20:33
авто
москва
audi a8
volkswagen touareg
происшествия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Две иномарки столкнулись на Садовом кольце у метро Парк Культуры в Москве, движение по 3 полосам из 5 перекрыто, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, на внутренней стороне кольца столкнулись такси Volkswagen и Audi. У такси сильно повреждена сторона водителя, у Audi смята вся передняя часть. В результате ДТП в районе музея Москвы проехать можно лишь по двум полосам из пяти.На место аварии прибыли как минимум три машины "скорой", в том числе реанимация, а также эвакуатор и три машины ДПС.Информация о пострадавших уточняется.
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Момент ДТП на Садовом кольце в Москве
Три человека, предварительно, пострадали в ДТП с двумя иномарками на Садовом кольце у метро Парк культуры в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по столице.
2022-06-05T19:19
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, москва, audi a8, volkswagen touareg, видео, происшествия
В Москве на Садовом кольце столкнулись две иномарки, движение затруднено
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Две иномарки столкнулись на Садовом кольце у метро Парк Культуры в Москве, движение по 3 полосам из 5 перекрыто, передает корреспондент РИА Новости.
2022-06-05T19:19
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PT0M12S
19:19 05.06.2022 (обновлено: 20:33 05.06.2022)
В Москве на Садовом кольце столкнулись две иномарки, движение затруднено
Две иномарки столкнулись на Садовом кольце у метро Парк Культуры в Москве