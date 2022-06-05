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Дороги Майами затопило из-за сильных дождей - РИА Новости, 05.06.2022
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Дороги Майами затопило из-за сильных дождей
Дороги Майами затопило из-за сильных дождей - РИА Новости, 05.06.2022
Дороги Майами затопило из-за сильных дождей
Дороги города Майами затопило из-за сильных дождей, обрушившихся на американский штат Флорида, сообщают власти города. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T01:27
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ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Дороги города Майами затопило из-за сильных дождей, обрушившихся на американский штат Флорида, сообщают власти города.Власти Майами предупредили, что это опасная и представляющая угрозу для жизни ситуация, и заявили, что перемещения в таких условиях не рекомендованы. В Twitter-аккаунте города размещены видео, на которых видны затопленные дороги города с автомобилями, оказавшимися в воде.Затем власти написали, что застрявшие автомобили были отбуксированы из затопленных районов. Несколько дорог по-прежнему недоступны, власти рекомендовали воздержаться от перемещений по ним, пока сохраняется опасность.
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в мире, майами, сша, вашингтон
01:27 05.06.2022 (обновлено: 04:01 05.06.2022)
 
Дороги Майами затопило из-за сильных дождей

Дороги Майами затопило из-за сильных дождей, обрушившихся на американский штат Флорида

© AP Photo / Alan DiazСотрудники полиции Майами
Сотрудники полиции Майами - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / Alan Diaz
Сотрудники полиции Майами. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Дороги города Майами затопило из-за сильных дождей, обрушившихся на американский штат Флорида, сообщают власти города.
Власти Майами предупредили, что это опасная и представляющая угрозу для жизни ситуация, и заявили, что перемещения в таких условиях не рекомендованы. В Twitter-аккаунте города размещены видео, на которых видны затопленные дороги города с автомобилями, оказавшимися в воде.
"Дорожные условия сейчас крайне опасны. Оставайтесь дома, не ходите и не ездите по затопленным дорогам. Не пытайтесь поднять застрявшие автомобили, поскольку наводнение мешает вам видеть такие опасности, как электрические провода, трещины и так далее", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте Майами.
Затем власти написали, что застрявшие автомобили были отбуксированы из затопленных районов. Несколько дорог по-прежнему недоступны, власти рекомендовали воздержаться от перемещений по ним, пока сохраняется опасность.
 
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