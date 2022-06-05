01:27 05.06.2022 (обновлено: 04:01 05.06.2022)
Дороги Майами затопило из-за сильных дождей
Дороги Майами затопило из-за сильных дождей, обрушившихся на американский штат Флорида
© AP Photo / Alan DiazСотрудники полиции Майами
© AP Photo / Alan Diaz
Сотрудники полиции Майами. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Дороги города Майами затопило из-за сильных дождей, обрушившихся на американский штат Флорида, сообщают власти города.
Власти Майами предупредили, что это опасная и представляющая угрозу для жизни ситуация, и заявили, что перемещения в таких условиях не рекомендованы. В Twitter-аккаунте города размещены видео, на которых видны затопленные дороги города с автомобилями, оказавшимися в воде.
"Дорожные условия сейчас крайне опасны. Оставайтесь дома, не ходите и не ездите по затопленным дорогам. Не пытайтесь поднять застрявшие автомобили, поскольку наводнение мешает вам видеть такие опасности, как электрические провода, трещины и так далее", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте Майами.
Затем власти написали, что застрявшие автомобили были отбуксированы из затопленных районов. Несколько дорог по-прежнему недоступны, власти рекомендовали воздержаться от перемещений по ним, пока сохраняется опасность.