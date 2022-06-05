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Дороги Майами затопило из-за сильных дождей

Дороги Майами затопило из-за сильных дождей - РИА Новости, 05.06.2022

Дороги Майами затопило из-за сильных дождей

Дороги города Майами затопило из-за сильных дождей, обрушившихся на американский штат Флорида, сообщают власти города. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T01:27

2022-06-05T01:27

2022-06-05T04:01

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ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Дороги города Майами затопило из-за сильных дождей, обрушившихся на американский штат Флорида, сообщают власти города.Власти Майами предупредили, что это опасная и представляющая угрозу для жизни ситуация, и заявили, что перемещения в таких условиях не рекомендованы. В Twitter-аккаунте города размещены видео, на которых видны затопленные дороги города с автомобилями, оказавшимися в воде.Затем власти написали, что застрявшие автомобили были отбуксированы из затопленных районов. Несколько дорог по-прежнему недоступны, власти рекомендовали воздержаться от перемещений по ним, пока сохраняется опасность.

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в мире, майами, сша, вашингтон